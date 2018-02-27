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27 Şubat 2018 15:11

Çeşmeli genç aşçılar İstanbul’dan 24 ödülle döndü

İzmir’in Çeşme ilçesi, Çeşme Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde eğitim gören genç aşçılar, İstanbul’da gerçekleştirilen 16.

Çeşmeli genç aşçılar İstanbul’dan 24 ödülle döndü

27 Şubat 2018 15:11

İstanbul Mutfak Günlerinden 24 madalya ile döndü.


Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından düzenlenen 16. İstanbul Mutfak Günleri kapsamında düzenlenen yarışmaya 30 ülkeden 450’si yabancı 2 bin 100 aşçının katılırken, Çeşme Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri de 24 kategoride yarıştı.


Oldukça heyecanlı geçen yarışmalar sonucunda, Çeşmeli öğrenciler, Lise Ana Yemek kategorisinde 2 gümüş, 5 bronz; Lise Balık Yemeği kategorisinde 1 gümüş. 3 bronz; Lise Tatlı Tabağı kategorisinde 1 gümüş, 3 bronz, 1 merit; Lise Makarna kategorisinde 2 gümüş, 2 bronz; Pizza kategorisinde 1 gümüş, 3 bronz madalya aldı. Çeşmeli genç aşçılar, toplamda 7 gümüş, 16 bronz, 1 merit madalya kazanarak 24 madalya ile Çeşme’yi başarı ile temsil ettiler.



“Çıtayı yüksek tutuyoruz”


Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aydan Çakmakoğlu, yarışmada ödül alan tüm öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Müdür Çakmakoğlu, okul olarak her yarışmadan ödülle döndüklerini, çıtayı hep yüksek tuttuklarını söyledi.


Müdür Başyardımcısı Tamer Örs ise artık Çeşme’nin de böyle yarışma organizasyonları düzenlemeye başladığını belirterek; bu yıl dördüncüsü yapılacak olan ve uluslararası platforma taşımayı düşündükleri “Genç Turizmciler Yarışıyor” adlı yarışmaya yoğun bir katılım talebi olduğunu belirterek, “Yarışmaya katılmak isteyen kurumlar, Çeşme MTAL web sayfasında tüm detayları bulabilirler” dedi.




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