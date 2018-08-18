Çeşmeli hayvanseverin sahiplendiği terkedilmiş hamile at doğurdu

Hayvansever olan ve yıllarca hayvan hakları için mücadele eden Mehtap Karabina, Alaçatı Çamlık yoldaki evinin yanında sahipsiz, başıboş bir hamile at görünce hemen korumaya aldı. Ilıca Mahallesinin köklü ailelerinden olan Mehtap Karabina, hamile atı koruma altına alışını ve atın doğurmasıyla yaşadığı mutluluğu şöyle anlattı:

"Evimin yan tarafında bir at gördüm. At hamileydi. Hemen sahiplendim. Bir buçuk aydır bakıyorum. Dört gün önce de doğum yaptı. Seyisi ve bakıcısı var. Ben bir ameliyat geçirdiğim için tam olarak bakamıyorum. Ama yardımcılarım o kadar güzel bakıyorlar ki.Yavrumuzun doğması mutluluğumuzu arttırdı. Yavrumuzun adı Esmeralda. Annesinin de adı Fatmagül. Fatmagül çok sakin bir at. Ömrümüz olduğu ve bizde kaldığı sürece atımıza ve yavrusuna bakacağız."

"Üzümü çok seviyor"

Atının beslenmesine de çok özen gösterdiğini belirten Karabina, "Karpuz kabuğu, saman, yavrusuna süt yapması için üzüm, yaş meyveler, ekmek, yeşil ot gibi verilmesi gereken gıdaları veriyoruz. Üzümü çok seviyor. Özel olarak kova dolusu üzümü var. Bu bölgenin sevgilisi oldu. Komşularımız, gelip geçenler fotoğraflarını çekiyorlar. Çok ilgi çekti. İnsana çok alışkın bir hayvan" dedi.

"Birlikte çok mutluyuz"

Yeni doğan yavrunun dişi olduğunu belirten Mehtap Karabina, "Siyah da olduğu için ismini Esmeralda koydum. Yavru birazcık yaramaz. Ara sıra kaçıyor. Uzaklaşınca anne hırçınlaşıyor. Ayağıyla ’gel buraya’ diyor. Gece kalkıp kontrol ediyoruz. Üç tane sokak köpeğimiz bekçiliklerini yapıyor. Açık alanda olduğu için art düşünceli insanlar olabileceği düşüncesi ile köpekler yanlarına kimseyi sokmuyor. Veteriner getirerek kontrol ettirdik. Çok sağlıklı olduğunu söyledi. Yavrusu da çok sağlıklı. Artık bizim oldular. Köpeklerimizin yanında atlarımız da var. Onlarla birlikte çok mutluyuz" diye konuştu.