Çeşmeli kadınlar dikiş öğrendi, defile düzenledi

İzmir’in Çeşme ilçesi, Ovacık Mahallesi’nde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çeşme Şubesi’nin gerçekleştirdiği defileye, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, ÇYDD Çeşme Şubesi Başkanı Hamide Bal, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, tüm mal varlığını ÇYDD’ye bağışlayan Behice Özkur, dernek üyeleri ve gönüllüler katıldı.

Defile geliri, okuma olanağı bulamayan kız çocuklarına

Defilenin sunumunu yapan dernek yönetim kurulu üyesi Özlem Akgün, proje hakkında bilgi vererek, "ÇYDD’nin 2017-2018 etkinlik programında yer alan, Yönetim Kurulu Üyemiz ve Yazmanımız Sibel Yıldırım’ın projesi olan ’Kadın Eli’ projesinde üretilen, el emeği, göz nuru giysileri beğeninize sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kadın Eli projesi, kadının güçlü olduğunu, isterse başarılı olabileceğini, öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren en güzel örnektir. Defilede, 35 parça giysinin tasarımlarının tamamı, Sibel Yıldırım tarafından tasarlanmış, Kadın Eli projesine katılarak eğitim gören kadınlarımız tarafından yapılmıştır. Giysilerde görmüş olduğunuz fiyatlar, emeğin değerlendirilmesi olup, elde edilecek tüm gelir, okumak isteyip de olanak bulamayan kız çocuklarına harcanacaktır. Lütfen sizin de çorbada tuzunuz olsun" diye konuştu.

Filiz Demir, Seda Yanar, Gonca Eke, Eda Çapan ve Tamara Sikharulidze’nin gönüllü mankenli yaptıkları defilede, Sibel Yıldırım tarafından tasarlanan ve "Kadın Eli" projesine katılan Ovacıklı kadınların diktikleri plaj elbiseleri, şalvarlar, otantik elbiseler, elbise, gömlek, T-Shirt ve saten kumaş kullanılarak yapılan gelinlik sunuldu.

35 parça giysinin sunulduğu defilenin sona ermesinin ardından, ÇYDD Çeşme Şubesi Başkanı Hamide Bal, derneğe olan katkılarından dolayı Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’a bir teşekkür plaketi verdi.

"ÇYDD, ulvi bir görev yapıyor"

Defilenin sona ermesinin ardından konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, ÇYDD’nin çok ulvi bir görev yaptığını vurgulayarak, "O nedenle hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir görev yaptığınız için elbette bizler de her zaman yanınızda olacağız. Bu da bizim görevimiz. Çalışmalarınızı gönüllülük esasına göre yaptığınız için en fazla teşekkürü siz hak ediyorsunuz" dedi.

"Her şeyi bırakıp seçimler için çok çalışmalıyız"

24 Haziran tarihinde gerçekleşecek seçimi hatırlatan Başkan Dalgıç, "24 Haziran’da ülkemizin ne konuma geleceğini, parlamenter sistemin, demokrasinin devam edip etmeyeceğini, tek adamlıkla yönetilip, yönetilmeyeceğimizi, oylayacağız. Benim hepinizden bir ricam var; 24 Haziran’a kadar, birçok şeyi bırakıp, bu seçimler için çalışmamız gerekiyor. ’Ne yapabiliriz’ deniliyor. Ne yapılabileceğini söyleyeyim; yanınızda çalışanla, sokağınızdaki kişilerle konuşmanız bile yeterli. Demokrasiye olan inancımızı pekiştirmek zorundayız" diye konuştu.

Tüm mal varlığını ÇYDD’ne bağışlayan Behice Özkur’a plaket

Toplantıda, tüm mal varlığını ÇYDD’ye bağışlayan Behice Özkur’a da, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç tarafından, ÇYDD Çeşme Şubesi adına bir teşekkür plaketi verildi. ÇYDD Çeşme Şubesi Başkanı Hamide Bal, mal varlığını ÇYDD’ne bağışlayan Behice Özkur’a minnettar olduklarını belirterek, "Behice Özkur’un, Kadın Eli projesinde de çok önemli katkıları var. Neredeyse her gün, Ovacık Mahallesi’ne giderek, projeye katılan kadınlara yardımcı oldu. Kendisi dikiş dikmeyi bildiği için, kadınlara nasıl dikiş dikileceğini öğretti. Ovacıklı kadınlar da Behice hanımı çok sevdiler. Kendisi, bütün mal varlığını, ÇYDD Çeşme Şubesi’ne bağışladı. Kendisine minnettarız" şeklinde konuştu.

Behice Özkur da yaptığı kısa konuşmada, "Bu camia içerisinde olmaktan çok mutluyum. Çok sevinçliyim, çok heyecanlıyım" diyerek duygularını ifade etti.

Dikiş dikmeyi öğrenerek iş buldu

Toplantının bitiminde, Kadın Eli projesine katılan Ovacık Mahallesi sakinlerinden Azize Aydar ve Filiz Acar da, ÇYDD’nin düzenlediği proje sayesinde, hiç bilmedikleri dikiş dikmeyi öğrendiklerini ifade ettiler. Azize Aydar, yaptığı teşekkür konuşmasında, ÇYDD’nin düzenlediği Kadın Eli projesi sayesinde, dikiş dikmeyi öğrendiğini vurgulayarak, "Dikiş dikmeyi öğrendikten sonra iş de buldum. Bir tekstil işletmesinde çalışıyorum. Sizlere çok teşekkür ederim" dedi.