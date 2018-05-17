Çeşmeli kadınlar tarihlerini öğreniyor

Çeşme Kent Konseyi’nin en aktif meclislerinden birisi olan Kadın Meclisi, yeni projesi ile Ege Üniversitesi Turizm Otelcilik Yüksek Okulu öğrencileri rehberliğinde, Çeşmeli kadınları Çeşme’nin tarihi yerlerinde gezdirerek, bilgilendirmeye başladı.

Çeşme Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Berna Güler, “Çeşme’nin kadınları ilçemizin tarihiyle buluşuyor” projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, Kadın Meclisi olarak hayata geçirdikleri tüm etkinliklerde hem kadınların güzel vakit geçirmesini sağlamak, hem de onlar için faydalı olacağını düşündükleri bir proje oluşturmak doğrultusunda hareket etmeyi kendilerine ilke edindiklerini vurguladı.

Hem geziyorlar, hem tarihi öğreniyorlar

Yaptığı açıklamada, tarih gezisinin rotası hakkında da bilgi veren Berna Güler, “Bu etkinlikte, Turizm Otelcilik Yüksek Okulu ile işbirliği yaptık. Üniversitemizin görevlendirdiği rehberlik bölümü öğrencileri, kadınlarımıza gezi kapsamında ziyaret edilen noktalar konusunda ayrıntılı bilgi sunuyorlar. Çeşme çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi ile başlayan gezi, Çeşme Kalesi ve Müzesi ile devam ediyor. Kadınlarımız, Çeşme’deki tüm tarihi çeşmeler hakkında bilgilendiriliyor. Bağarası kazı alanı ziyaretinden sonra Kaymakam Çeşmesi önünde araca binilerek Emir Çakabey anıtına gidiliyor. Kardeşlerimizi anıt ziyaretinden sonra Şifne Termal Tesislerinde ağırlıyor ve Germiyan’a doğru yola çıkıyoruz. Burada camiyi görüp bilgi aldıktan ve köyün görülmeye değer ilginç yerlerini gezdikten sonra Ildır’a gidiyoruz. Tarihi Erythrai kalıntılarını ve amfi tiyatroyu görüp bilgi alıyoruz. Bir çay molasını takiben Alaçatımızın kilise ve camileri hakkında bilgi alıyor kadınlarımız ve gezimiz Çeşme merkezde sona eriyor” diye anlattı.