Çeşmeli kaptan yabani tilki Osi’yi elleriyle besliyor

Çeşme’de yat kaptanlığı yapan Burhan Kurt, koruluk alanın kıyısında, eski bir dolmuşu yaşam alanına çevirirken, geçtiğimiz şubat ayında kaldığı yere gelen bir yabani tilkiyle de sevgi bağı kurmayı başardı. Burhan Kurt, 40 yıldır aynı yerde yaşamını geçirdiğini belirterek, ilk kez geçtiğimiz şubat ayında kaldığı yere gelen tilki ile yiyecek vererek ve konuşarak dostluk bağı kurmayı başardığını anlattı.

"En iyi arkadaşım oldu"

Yabani tilkiyi ilk gördüğünde bir parça ekmek verdiğini söyleyen Burhan Kurt, "Ondan sonra her akşam yanıma gelmeye başladı. Şubat ayından beri beraberiz. Her şeyi yiyor. Elimden çikolata bile alıp yiyor. Her akşam misafirim oluyor. Çok iyi anlaşıyoruz. Adını da Osi koydum. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Adı Osman. Kendisine ’Osi’ diyorum. Bu tilkiyi de çok sevdiğim için adını ’Osi’ koydum. Yavruları da var. Bir akşam yavrusunu da yanıma getirdi; ama o akşam bir arkadaşım vardı. Ondan ürktü. Yavrusunu alıp gitti. Ama buradan yavrularına devamlı yiyecek taşıyor. Önce yavrularını doyuruyor. Sonra geri gelerek kendisini doyuruyor. Masaya çıkıp oturuyor. Onunla sohbet ediyorum. Osi ile yalnızlığımı gideriyorum. En yakın arkadaşım oldu" ifadelerini kaydetti.

Balık da yiyor

Tilki Osi’nin balık yemeyi çok sevdiğini de belirten Kurt, "Zaman zaman balık yakalıyorum. Zargana ya da levrek. Yakaladığım balıkları yağda kızartıyorum. Kılçıklarını ayıklıyorum. Osi’ye veriyorum. Yarısını yavrularına götürüyor, yarısını da kendisi yiyor. Mutlu. Hayatından çok memnun" dedi.

Kaptan Burhan Kurt, tilki Osi’ye çok alıştığını belirterek, "Hemen yanımız otelin otoparkı. Yaz nedeniyle otopark hareketli oluyor. Çok hareketli olunca Osi rahatsız oluyor ve yanıma gelmiyor. Öyle olduğu zaman çok üzülüyorum. ’Osi, Osi gel yavrum’ diye çağırıyorum. Ama başkalarından çekindiği için gelmiyor. Birbirimize çok bağlandık" dedi.