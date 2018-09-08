Çeşmeli küçük sporculardan "Doğamızı kirletmeyin" uyarısı

Çeşme Belediyespor Yaz Spor Okulu’nda eğitim gören küçük sporcuların yaptığı simgesel farkındalık etkinliğine, Çeşme Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Çeşme Belediyesi Temizli İşleri Müdürü Nurettin Sipahican, Yaz Spor Okulları eğitmenleri, küçük sporcular ve aileleri katıldılar.

Bazı çocukların anneleri, küçük çocuklarıyla birlikte katıldı

Çeşme Belediyesine ait iki otobüsle Germiyan Yalısı sahiline gelen küçük sporculara, simgesel temizlik etkinliği öncesinde eldiven dağıtıldı. Küçük sporcular, yaptıkları farkındalık etkinliğinde, iyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu olabilmenin doğaya saygılı olmaktan geçtiğini göstererek, büyüklere de "Doğamızı kirletmeyin" uyarısında bulundu. Küçük sporcuların takdir toplayan etkinliğine, bazı çocukların anneleri de küçük çocukları ile birlikte katılarak destek verdi. Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri emekçileri de küçük sporcularla birlikte çevre temizliği yaptı.

Buldukları çocuk beziyle şaşkınlık yaşadılar

Küçük sporcular, Germiyan Yalısı sahilini temizlerken buldukları çocuk bezi şaşkınlık yaşamalarına neden oldu. Sahildeki büyük ardıç ağacının altına çadır kuran bir vatandaşın, tatilini tamamlanmasının ardından su şişeleri ve çocuk bezi dahil bütün çöplerini bırakarak ayrılmış olması ise küçük sporcuların tepkisine neden oldu. Küçük sporcular, Çeşme’nin güzel sahillerinden ve denizinden faydalanan insanların, bu güzellikleri kirletmelerini anlayamadıklarını söyledi. Küçük sporcular, simgesel farkındalık etkinliğinin ardından topladıkları çöplerle birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

"Çocuklarımız, temiz bir doğa bilinciyle büyüyecekler"

Farkındalık etkinliği ile bir açıklama yapan Çeşme Belediyespor Zumba ve Fitnes eğitmeni Burçay Cesur Yapıcıoğlu, "Bu etkinlik, çevre bilincini geliştirmek için düzenlendi. Çeşme’yi de, bütün ülkemizi de çok seviyoruz. Umuyorum ki, çocuklarımız, temiz bir doğa bilinciyle büyüyecekler. Bizler ne yazık ki kendimizi kaybettik. Doğamıza çok zarar vermeye başladık. Doğamıza ve çevremize sadece çöp atarak değil, birçok şekilde zarar veriyoruz. Gürültü yaparak, sokak hayvanlarına duyarsız kalarak da çevremize zarar veriyoruz. İyi insan olarak bir şeyler yapmazsak, tabii ki dünyamız bu hale gelecek. İyi insan olarak, biz çalışacağız, biz bir şeyler yapacağız. Çocuklarımız bunun çok farkında. Çeşme Belediyespor Yaz Spor Okulları’na katılan çocuklarımız sadece spor yapmadılar. Bu çocuklar aynı zamanda farklı etkinliklerle de bilinçlendiler. Yaz başında teslim aldığımız çocukları, bu bilinçle donanmış olarak ailelerine teslim ediyoruz. Bu konuda desteğini esirgemeyen Çeşme Belediye Başkanımız ve Belediyespor Kulübü Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Küçük sporcularımız, farkındalık için bugün geldiler, çöpleri topladılar ve büyüklere uyarıda bulundular. Bu güzel sahillerimize çöp atılmasın ki, bir daha böyle çöp toplamalarına gerek kalmasın" diye konuştu.

Küçük sporcuların yaptığı simgesel farkındalık etkinliğinde toplanan yaklaşık 700 kilo çöp, Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonları tarafından alındı.