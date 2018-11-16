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Çeşmeli öğrenciler Atatürk sevgisiyle pedal bastı

İzmir’in Çeşme ilçesinde lise öğrencileri, Atatürk Haftası nedeniyle Reisdere’den Çeşme’ye kadar bisiklet sürerek Atatürk anıtına karanfil bıraktı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde lise öğrencileri, Atatürk Haftası nedeniyle Reisdere'den Çeşme'ye kadar bisiklet sürerek Atatürk anıtına karanfil bıraktı.


Çeşme ilçesinde Atatürk Lisesi öğrencileri, Atatürk Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenledi. 35 öğrenci, Beden Eğitimi öğretmenleri Yavuz Selim Yılmaz gözetimi ve eşliğinde bisiklet sürdü. Atatürk baskılı tişörtler giyen ve sırtlarına Türk bayrağı bağlayan öğrenciler, Çeşme yolunda sürücülerin destek kornaları ve Çeşme Çarşısı'nda da esnafların ve vatandaşların sevgi gösterileriyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına kadar pedal çevirdi.


Atatürk anıtının önünde saygı duruşunda bulunan öğrenciler, daha sonra da sırayla karanfilleri anıta bıraktı. Öğrencilerin Atatürk'ü Anma etkinliği, fotoğraf çekimi ile son buldu.


Düzenlenen etkinliğe; Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme Belediyespor da destek verdi.

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