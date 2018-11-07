Çeşmeli öğrenciler bin 500 sebze fidanı dikti

İzmir'in Çeşme ilçesinde öğrenciler, bin 500 adet kışlık sebze fidanını toprakla buluşturdu.

Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir firmanın desteğiyle Süleyman Sami Sarı İlkokulu öğrencileri, Ovacık Ovası'ndaki seralardan elde edilen kışlık sebze fidanlarını belirlenen alanlara dikti. Bin 500 kışlık fidanları toprakla buluşturan minikler, keyifli dakikalar geçirdi. Öğrencilere, milli eğitim ve tarım müdürlüğünden görevlilerde eşlik etti.