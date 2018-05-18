Çeşmeli öğrenciler, Müzeler Günü’nde Çeşme Kalesi’ni gezdi

Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla, Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından belirlenen ve tüm dünyada kutlanan 18 Mayıs Müzeler Günü nedeniyle Çeşme Kalesi ve kaledeki müzeler çocuklara açıldı.

18 Mayıs Müzeler Günü etkinlikleri çerçevesinde Çeşme Kalesi’ne gelen Çeşme Namık Kemal İlkokulu öğrencilerini Çeşme Müzesi Müdürü Sevgi Soyaker ve arkeologlar karşıladı. Müze görevlileri ve Müze Müdürü Soyaker, müzelerde bulunan çeşitli eserlerin fotoğraflarının bulunduğu, üzerinde “Beni bul” yazan kağıtlar dağıtarak, müze gezisi sırasında fotoğraflardaki eserleri bulmalarını istedi.

Öğrenciler, Müze Müdürü Sevgi Soyaker, arkeologlar ve öğretmenleri eşliğinde Çeşme Kalesi’nde bulunan, 1770 Deniz Savaşı’na ait tarihi eserlerin sergilendiği müzeyi, sikkelerin ve Erithrai ile Bağlararası kazılarından çıkarılan eserlerin bulunduğu müzeleri ve tanrı tanrıça heykelleri, çeşitli dönemler ait mezar taşlarının bulunduğu müzeleri gezerek arkeologların verdiği bilgileri ilgi ile dinlediler. Öğrenciler, kale bahçesinde hazırlanan bir alanda da kazı çalışması yaparak çeşitli tarihi eserleri buldular. Tarih gezisinin son bölümünde ise, kale iç avlusundaki bölümde öğrenciler, kendilerine verilen kil çamurlarıyla çeşitli objeler yaptı.

Kale ve müze gezisi sonunda da öğrencilere kek ve meyve suyu ikram edildi.