Çeşmeli öğrenciler, Şırnaklı çocukları sevindirdi

Çeşme’de bulunan özel bir lisenin sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü üyesi öğrenciler, Rehber Öğretmen Aslı Kaymakçı ve Kulüp Öğrenci Başkanı Rabia Küçükkara ile bir yardım kampanyası düzenleyerek, Şırnak Çavuşbaşı İlkokulu öğrencilerine 15 koli giysi gönderdi. Bir kargo firmasının da nakliye desteği verdiği proje kapsamında, 15 koli giysi Şırnaklı öğrencilere ulaştırıldı.

Çeşme’den Şırnak’a gönderilen kolilerdeki ayakkabı ve giysiler, Şırnaklı çocukların yüzlerini güldürürken, öğretmenleri de çocukların sevincini fotoğraflayarak Çeşme’deki arkadaşlarına gönderdi. Çocukların sevincini gösteren fotoğraflar, lisenin sosyal medya sayfasında bir mesajla paylaşıldı.