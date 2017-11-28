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28 Kasım 2017 13:00

Çeşmeli öğrenciler, Şırnaklı çocukları sevindirdi

İzmir’in Çeşme ilçesindeki özel lisenin öğrencileri, Şırnak Çavuşbaşı İlkokulu öğrencilerine giysi yardımında bulundu.

Çeşmeli öğrenciler, Şırnaklı çocukları sevindirdi

28 Kasım 2017 13:00


Çeşme’de bulunan özel bir lisenin sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü üyesi öğrenciler, Rehber Öğretmen Aslı Kaymakçı ve Kulüp Öğrenci Başkanı Rabia Küçükkara ile bir yardım kampanyası düzenleyerek, Şırnak Çavuşbaşı İlkokulu öğrencilerine 15 koli giysi gönderdi. Bir kargo firmasının da nakliye desteği verdiği proje kapsamında, 15 koli giysi Şırnaklı öğrencilere ulaştırıldı.


Çeşme’den Şırnak’a gönderilen kolilerdeki ayakkabı ve giysiler, Şırnaklı çocukların yüzlerini güldürürken, öğretmenleri de çocukların sevincini fotoğraflayarak Çeşme’deki arkadaşlarına gönderdi. Çocukların sevincini gösteren fotoğraflar, lisenin sosyal medya sayfasında bir mesajla paylaşıldı.




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