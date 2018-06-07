Çeşmeli öğrencilerden yaşlı hastalara tekerlekli sandalye

Özel Çeşme Us Temel Lisesi 10-B sınıfı öğrencileri, Biyoloji Öğretmenleri Şebnem Ayhan’ın öncülüğünde, Mart ayında, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir kampanya düzenleyerek, 3 tekerlekli sandalye almışlar ve Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi ile ilişkiye geçerek, ihtiyaç sahibi yaşlı hastalara tekerlekli sandalyeleri teslim etmişlerdi.

Duyarlı öğrencilerin örnek davranışı takdir toplarken, öğrenciler, Okul Müdürü Engin Karakuş’a okul çapında ikinci bir kampanya düzenlemek istediklerini söylediler. Okul Müdürü Karakuş, önce izin vermese de, öğrencilerin ısrarı üzerine izin verdi. Biyoloji Öğretmeni Şebnem Ayhan da, öğrencilerin heyecanlarına ortak olarak, ikinci kampanyanın düzenlenmesine öncü oldu. Öğrencilerin düzenlenen kampanyada topladıkları para ile satın alınan 6 tekerlekli sandalye, Çeşme Alper Çizgenakat Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve Yaşar ve Evde Sağlık Bakımı Birimi Hekimi Kaan Özcaka’nı da katılımıyla, Çeşme, Alaçatı ve Ildır’da oturan yaşlı hastalara teslim edildi. Kampanyanın gerçekleşmesinde görev alan öğrenciler Hatice Nur Gümüş ve Dilara Yıldız, yaşlı hastalara birer buket çiçek de verdiler.

"Öğrencilerimiz, Okul Müdürümüzü ikna ederek kampanyayı büyüttüler"

İlk kampanyayı sadece 10-B sınıfı olarak düzenlediklerini belirten Biyoloji Öğretmeni Şebnem Ayhan, "Öğrencilerimiz o kampanyada biraz zorlanmışlardı. Tekerlekli sandalyeleri teslim etmek için görevlendirdiğimiz öğrenciler, teslim ederlerken o kadar çok duygulandılar ve yaşadıkları duyguyu arkadaşlarına öyle bir anlatmışlar ki, Okul Müdürümüzle konuşmuşlar. Okul çapında bir kampanya düzenlemek istediklerini söylemişler. Okul Müdürümüz Engin Karakuş önce izin vermemiş. Ama öğrencilerimiz öyle bir dil dökmüşler ki, Okul Müdürü’nü ikna etmeyi başarmışlar. Öğrencilerimiz izin alınca, 10-B sınıfı ağırlıklı olmak üzere, kampanyayı bütün okula yaydık. Kampanyada toplanan parayla 6 tekerlekli sandalye satın aldık. Çeşme Alper Çizgenakat Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve Yaşar ve Evde Sağlık Bakımı Birimi Hekimi Kaan Özcaka’nın da yardımıyla 6 yaşlı hastamıza daha el uzatmış olduk. Öğrencilerimiz de çok mutlu oldular" diye konuştu.

"Babam ve arkadaşları da destek oldular"

Kampanyanın düzenlenmesinde öncü olan 10-B sınıfı öğrencisi Hatice Nur Gümüş, duygularını şöyle dile getirdi; "Bu bir projeye ilk kez Mart ayında katıldım. O zaman 3 tekerlekli sandalyeyi teslim ederken, insanların yüzündeki mutluluğu görünce, yeni bir kampanya düzenlemek istedik. Okul Müdürümüzü de ikna ederek, kampanyayı bütün okula yaydık. İkinci kampanyayı yapma düşüncemizi babama da anlattım. O yaşlı insanların yüzlerindeki mutluluğu babama anlatınca o da bize destek oldu. O da çevresindeki arkadaşlarına bizim kampanyamızı anlatmış. Onlar da bizim kampanyamıza destek oldular."

"Bu kampanyada yer aldığım için çok şanslı hissediyorum"

Birinci ve ikinci kampanyanın öncülerinden Dilara Yıldız da duygularını şöyle ifade etti; "İlk kampanyada da ikincisinde de arkadaşım Hatice Nur Gümüş ile görevliydik. İlk kampanyada aldığımız 3 tekerlekli sandalyeyi teslim ederken, insanların mutlulukları çok hoşuma gitti. Arkadaşlarımla ’bu kampanyayı devam ettirebilir miyiz?" diye konuştuk. Okul çapında yaparak, daha çok sandalye almak istedik. Hayırlı bir iş yapmış olduğumuzdan dolayı olsa gerek, her şey yolunda gitti. Aldığımız 6 sandalyeyi de teslim ettik. Biz de çok mutlu olduk, teslim ettiğimiz insanlar da mutlu oldular. Böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesinde görev aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok güzel bir his. Böyle bir proje tekrar olursa yine katılacağım. İnsanlar, yarın ne olacaklarını düşünmeli. Bugün çok sağlıklı olabiliriz. Ama yarın aynı tekerlekli sandalyeye biz ihtiyaç duyabiliriz. Bu kampanyadaki bir amacımız da insanların bunun farkına varması."

"Öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum"

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol da tekerlekli sandalyelerin teslim edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Mart ayında da öğrencilerimizin aldıkları 3 sandalyeyi, evde bakım hizmeti alan yaşlı hastalarımıza teslim etmiştik. Öğrencilerimiz, ilk kez böyle bir kampanya düzenledikleri için, tekerlekli sandalyeleri yaşlı hastalarımıza teslim ederken çok etkilenmişler. Yeni bir kampanya düzenleyerek 6 sandalye daha almışlar. Bizi aradıklarında çok mutlu olduk. Öğrenciler gerçekten örnek alınacak bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiler. Onları yürekten tebrik ediyorum. Evde bakım hizmeti alan yaşlı hastalarımız da aileleri de gerçekten zor durumdalar. O tekerlekli sandalyeler, onların yaşamını biraz da olsun kolaylaştıracaktır. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin daha da yaygınlaşacağına inanıyorum" diye konuştu.