Çeşmeli satranççılardan 2. Lig başarısı

Lig’i maçlarında ligde kalmayı başararak, önümüzdeki dönem 2. Lig’de oynayacak tek İzmir takımı oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından, Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Satranç 2. Ligi maçlarına, aralarında Çeşme Belediyespor’un da olduğu 36 takım katıldı. 16 Temmuz’da başlayan ve 22 Temmuz tarihinde sona eren 2. Lig karşılaşmalarında, birçok takım transfer ettikleri GM, IM, FM ünvanlı yerli ve yabancı oyuncularla mücadele ederken, Çeşme Belediyespor’un tamamı İzmirli olan ve kendi yetiştirdiği oyuncularla ligde kalmayı başarması dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl Satranç 2. Ligi’ne geçen Çeşme Belediyespor Satranç Takımı’nın Antrenörlüğü’nü TSF Çeşme Temsilcisi Mehmet Sarısaç yaparken, Akın Aydın’ın Takım Kaptanlığı’nda, Talat Yıldız, Abdülkadir Göker, Çağatay Öztürk, Ceylan Aslan, Cem Uğur, Nazım Efe Özkeskin, Ela Keskinler, 2. Lig maçları boyunca mücadele ettiler.

Dalgıç, başarılarını kutladı

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme Belediyespor Satranç Takımı’nın zorlu rakipleri karşısında, Satranç 2. Ligi’nde kalma başarısı göstermesi ve 2. Lig’de İzmir’in tek temsilcisi olarak kalmasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, "Sporcularımızı bu başarılarından dolayı kutluyorum. Sporcularımız, inanıyorum ki, bundan sonraki dönemde de hem Çeşme’mizi, hem de İzmir’imizi başarıyla temsil edeceklerdir. Kendileri ile gurur duyuyoruz" dedi.

"Amatör ruhla başardılar"

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün de yaptığı açıklamada, Antrenör Mehmet Sarısaç ve satranç takımını telefon açarak başarılarından dolayı kutladığını belirterek, "Çeşme Belediyespor, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’ın tam desteğiyle her branşta başarılı sonuçlar almaktadır. Geçtiğimiz yıl Satranç 2. Lig’ine çıkan Satranç Takımımızın, tamamı Çeşmeli ve İzmirli olan oyuncuları ile gösterdikleri başarı bizi gururlandırdı. Birçok satranç takımının yerli ve yabancı ünvanlı oyuncu transfer ederek güçlü takım oluşturmalarına rağmen, bizim oyuncularımızın amatör ruhla mücadele ederek başarı göstermeleri sevincimizi bir kat daha arttırdı. Antrenörümüz Mehmer Sarısaç’ı ve oyuncularımızı, Çeşme’mizi en iyi şekilde temsil ettikleri için, Yönetim Kurulumuz ile birlikte yürekten kutluyoruz" diye konuştu.

"Her şey Çeşme için"

Çeşme Belediyespor Satranç Takımı Antrenörü Mehmet Sarısaç da bir açıklama yaparak şöyle dedi;

"Bugün çok mutlu ve gururluyum. Çeşme Belediye Spor satranç takımı çok zorlu maçlardan sonra Türkiye Satranç İkinci Ligi’nde yoluna devam ediyor. Genç bir kadroya sahip olan Çeşme Belediyespor Satranç Takımı, tamamı Çeşme ve İzmir’den oluşan genç bir ekip. Yıllardır Çeşme’de satranca verdiğimiz emeklerin sonunda böyle bir başarı geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu başarı tesadüf değil yoğun gayret ve çalışmanın sonucudur. Bütün sporcularımı kutluyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Bu başarının oluşmasında büyük katkı ve desteğini gördüğümüz başta Çeşme Belediye başkanımız sayın Muhittin Dalgıç’a ve bizi hiç yalnız bırakmayan, en moralsiz durumlarda bile bize güç ve direnç kazandıran Çeşme Belediye Spor Kulübü başkanımız Sayın Şerif Gün’ e çok teşekkür ediyorum. Her şey Çeşme için."