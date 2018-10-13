Çeşmeli turizmciler sezonu değerlendirdi

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) ve Alaçatı Turizm Derneği'nin sezon sonu buluşmasında bir araya gelen İzmir'in Çeşme ilçesindeki turizmciler, 2018 turizm sezonunu değerlendirdiler.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) ve Alaçatı Turizm Derneği'nin "Sezon Sonu Buluşması" gerçekleştirildi. Sezon sonu buluşmasına, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de katıldı. Çeşmeli turizmcilerin 2018 yılı turizm sezonunun değerlendirdiği toplu öncesinde bir kokteyl düzenlendi. Kokteylin ardından da 2 saat kadar süren bir toplantı gerçekleştirildi.

"Geceleme oranı 2 milyonu aştı"

Değerlendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, 3-4 aydır Alaçatı Turizm Derneği ile birlikte bir sinerji oluşturarak toplantılar ve ziyaretler yaptıklarını belirtti. 2018 yılı turizmini değerlendiren bir dosya hazırladıklarını, Kültür ve Turizm Bakanı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Çeşme Belediye Başkanı'na sunduklarını söyleyen Demir, yaptığı konuşmasında dosyadaki bilgilere de yer verdi. Çeşme'de 2018 yılındaki geceleme oranının geçmiş yılların üzerinde olduğunu vurgulayan Demir, "5 yıldızlı oteller ve butik otellerde geceleme oranı ile ilgili bir inceleme yaptık. Biz yönetim kurullarımıza doluluklarımızı aktarırken, kişi sayısına göre değil, geceleme oranlarına göre aktarırız. Dolayısıyla, yaptığımız incelemede, bu yıl 2 milyonun üzerinde bir geceleme gerçekleşti; ayrıca yabancı turist, geçmiş yıllara göre biraz daha fazla geldi. Komşusunu da alıp gelen gurbetçilerimiz vardı. Yabancı turistin gelişi daha çok gurbetçilerimiz kanalıyla oldu. Geçen yıl bunu yaşamıştık. Bu yıl yüzde 15 daha artış gördük. Bu artışla, son 5 yıla göre daha iyi durumdayız" diye açıkladı.

"'Bayramda gelmeyin, Eylül'de gelin' sözümden dolayı yüzde 90 olumlu tepki gördüm"

Yaz döneminde günübirlik ziyaretçilerin sayısında da büyük artış olduğunu ifade eden Yakup Demir, "Çeşme ve Alaçatı sokaklarında adım atmak mümkün değildi. Plajlarda insan yoğunluğundan, neredeyse kumu görmek mümkün değildi. Tabi bu yoğunluk, belirli standartlar olmadığı için denizimizi kirletti. Önümüzdeki bayramlarda da böyle olması ciddi bir sorun demek. Çeşme'nin nüfusu, son 10 yıla bakıldığında 25 kat arttı. Kurban Bayramı'nda bunu yaşadık. 'Bayramda gelmeyin, Eylül'de gelin' dedik. Bu sözümüzden dolayı eleştiri aldık; ama bu sözümüzün arkasında reklam vardı. Kurban Bayramı'nda, gerçekten 'Gelmeyin' diyecek kadar doluyduk. Ilıca Plajı'nı gördükten sonra 'Gelmeyin' dedim. Gelen insanlar yer bulamayınca plajlarda yatıyor. Bu da Çeşme'ye bir katkı sağlamıyor. Bu nedenle 'Bayramda gelmeyin, Eylül'de gelin' dedik. Bu sözümden dolayı, Yakup Demir olarak yüzde 90 olumlu tepki gördüm. Az da olsa olumsuz tepki oldu" diye konuştu.

Alaçatı Turizm Derneği Genel Sekreteri Esra Koçdemir de bir konuşma yaparak, "Yaz sezonu, geçmiş sezonlara göre daha olumluydu. İç turizmdeki hareketlilik bizim işimize yaradı; ama Alaçatı'da en büyük arzumuz, 2-3 ay süren sezonumuzun 6 aya çıkması. Bu konuyla ilgili dernek olarak projeler üretmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki sezonların daha da iyi olacağına inanıyoruz. Sezon başında '75 desibel' projemizle gürültü sorununa dikkat çekmek istedik. Dernek olarak bir yaptırımımız olmadığı için, kamuoyunda bir farkındalık oluşturmak amacındaydık. Tabi çözüm o kadar kolay değil. Kolay olsaydı bu zamana kadar çözülürdü. Gürültü problemi Alaçatı'da ortadan kalkmadı. Böyle bir rahatsızlık olduğu herkes tarafından görüldü. Emniyet denetimlerini sıkılaştırdı. Desibel çok kontrol edilemese de, gece saat 01.00'de müziğin kesilmesi sağlandı. İşletmelerin yüzde 90'ında bu konuda duyarlılık oluştu. Dernek olarak farkındalık projelerimize devam edeceğiz" dedi.

"Aynaya bakmazsak, kendi kusurlarımızı göremeyiz"

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de toplantıda bir konuşma yaparak, "Çeşme'de ne yapılabiliri, hep birlikte bir araya gelerek konuşabilmemiz gerekir. Bizler kusur ararken, aynayı kendimize de çevirebilmemiz gerekir ki, kendi kusurlarımızı da görebilelim. Aynaya bakmazsak, kendi kusurlarımızı göremeyiz. Büyükşehir belediyesine bağlanınca dipsiz bir kuyu olduk. Sorunların çözümü için kaymakamımıza da, belediye başkanımıza da bizlerin yardımcı olması gerekir; ama sanki bizlerde bir eksiklik var. Bin 900 üyesi olan esnaf teşkilatının başkanı olarak, minibüsçüden, küçük kahvehaneye kadar üyem var. Biz de turizme hizmet etmek için uğraşıyoruz. Otomobil tamircim de turizme katkı koyuyor. Turizmin mutfağında olan kişiler olarak, yapılan etkinliklerin hemen akabinde toplanmalıyız ki, o etkinlikte, esnaf, otelci, turizmci, Çeşme'de yaşayan vatandaş olarak ne eksiğimiz olduğunu tespit edebilmeliyiz" diye konuştu.

Değerlendirme toplantısı, Çin'deki turizm fuarına giden ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Belge ve Japonya'daki fuara giden ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Üyesi Halil Yeni'nin bilgilendirmeleri ve bazı turizmcilerin söz alarak açıklamalarda bulunmalarının ardından sona erdi.