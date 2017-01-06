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06 Ocak 2017 13:55

Çeşmeli turizmciler, terörün ve OHAL’in bitmesini bekliyor

Çeşmeli turizmciler, terörün ve OHAL’in bitmesini bekliyor

06 Ocak 2017 13:55

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel, "Turist sayısını arttırmak istiyorsak terörün ve OHAL’in bitmesi gerekiyor. Aksini beklemek hayalcilik olur” dedi.
İzmir’de meydana gelen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve Adliye çalışanı Musa Can için Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen ÇEŞTOB Başkanı Öncel, "Yaralı vatandaşlarımız var onlara da acil şifalar diliyoruz. Umarım ne İzmir’de, ne de ülkemizde bir daha böyle kötü bir olay yaşanmaz" diye konuştu.
Öncel, Çeşmeli turizmciler olarak çalışmalarına hiçbir şey yokmuş gibi devam edeceklerini belirterek, “Bizler çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi önümüzde İstanbul’da düzenlenecek EMİTT Turizm Fuarı var. Burada ilçemizi temsil ettikten sonra İran, Hollanda ve Rusya’da düzenlenecek fuarlarda da yerimizi alacağız. Turizm anlamında moralimizi bozmadan yolumuza devam ediyoruz. Biz turizmciler 2016’yı kayıp olarak yaşarken 2017 için umutlarımızı koruyoruz. Şehrimize gelen turist sayısını arttırmak istiyorsak terörün ve OHAL’in bitmesi gerekiyor. Aksini beklemek hayalcilik olur. İnşallah güzel günleri en kısa sürede göreceğiz” diye konuştu.



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