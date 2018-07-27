Çeşmeli turizmcilerden ’Uber ve Wikipedia açılsın’ talebi

Çeşmeli turizmciler Bakan Ersoy’a internet üzerinden hizmet veren ve Türkiye’de hizmetleri kapatılan Uber ve Wikipedia’nın yeniden açılması talebinde bulundu.

Çeşmeli turizmciler, turizmde daha sağlıklı hizmet verebilmek için Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u makamında ziyaret etti. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri, ÇEŞTOB Başkan Yardımcıları Gökçe Kesikçiler Buğday ve Orhan Belge, ÇEŞTOB Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Eryaman, Halil Yeni ve Fehmi Mert Gönül katıldığı toplantıda, turizmciler sorunlarını ve isteklerini Bakan Ersoy’a anlattı. Çeşmeli turizmciler, Turizm İşletme Belgeli tesislerin, Çevre ve Şehircilik, Tarım, İçişleri, Sağlık, Maliye ve Enerji gibi oldukça fazla Bakanlığa karşı sorumlu olduklarını belirterek, bu durumun da turizm işletmecilik faaliyetlerini zorlaştırdığını aktardı. Turizmciler, Turizm ve İşletme Belgeli tesislerin tek bakanlık üzerinden denetlenmesi yönündeki taleplerini de Bakan Ersoy’a iletti. Turizm İşletme Belgesi’nin daha etkili olmasını da talep eden Çeşmeli turizmciler, söz konusu belgenin son yıllarda değer kaybettiğini ifade ederek, geçmişte elektrik, su, içki ruhsatı ve yabancı personel çalıştırmada sağlanan avantajların artık verilemez olduğunu vurguladı. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a, Çeşme’nin, hatta tüm yarımadanın turizm gelişim bölgesi olması yönündeki taleplerini de ileten Çeşmeli turizmciler, turizm bölgelerindeki alt yapı sorununun devlet tarafından takip edilmesini ve desteklenmesini istediler.

Toplantıda yaz sezonu öncesinde Alaçatı Turizm Derneği ve dernek üyesi işletmelerin "75 desibel deklerasyonu" hakkında da Bakan Ersoy’a bilgi verildi. Konudan haberdar olduğunu belirten Bakan Ersoy, taleplerini proje haline getirip sunmalarını istedi. Ersoy, projede otel ve restoranlar kadar gece kulüplerinin de menfaatini koruyarak ortak karar alınması konusunun altını çizdi. Ziyaret sırasında Bakan Ersoy’a, Alaçatı köy içi için korumacı turizm projesi de anlatılarak, Alaçatı’nın yaşam kültürüne, tarihine, lezzetlerine ve değerlerine sahip çıkan, yerel üretici ve yerel esnafı destekleyen, işletme karması ve alan yönetimi hakkındaki düşünceler aktarıldı.

Turizmcilerden "Uber ve Wikipedia açılsın" önerisi

Çeşme ve Alaçatı’daki butik ve küçük otellerin, rezervasyonlarını Türkiye’deki hizmetleri kapatılan bir internet sitesi üzerinden aldığını belirten turizmciler, dünyanın 165 ülkesinde internet üzerinden hizmet veren bu rezervasyon kanalının açılması için destek istedi. Ayrıca turizmciler Türkiye’de yasaklanan Uber, Wikipedia, İmgur gibi sitelerin de açılması yönündeki düşüncelerini Bakan Ersoy’a aktardı.