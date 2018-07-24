Çeşme ilçesine bağlı tarihi Bağlararası bölgesindeki kazılar, 4 bin 600 yıl öncesine kadar ışık tutacak. Bu kapsamda bölgede 2009 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu Başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları kazı alanının temizlenmesinin ardından başladı.

2001 yılında Çeşme Müzesi’nde Uzman Arkeolog olarak görev yapan Çeşmeli Arkeolog Hüseyin Vural tarafından tesadüfen keşfedilen ve daha sonra girişimlerin başladığı alanda çalışmalar 3 yıllık bir aranın ardından başlarken, Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu Başkanlığında kazılar titizlikle yapılıyor.

2001 yılında 3 bin 700 yıllık şaraphane bulunmuştu

Bağlararası’ndaki kazılar, günümüzden yaklaşık 3 bin 700 yıl önce burada çok büyük bir depremin yaşandığını ortaya koymuştu. Bu büyük deprem sırasında tüm yerleşim yerlerinin yıkıldığı tahmin edilirken, günümüzden 3 bin 700 yıl önce kullanılan bir şaraphane binası da ortaya çıkarılmıştı. Bu yapı, Anadolu’nun bilinen en eski şaraphanelerinden biri olarak gösterilirken, bu örnek şarap üretiminin gerçekleştirildiği ve elde edilen ürünün dinlendirilmeye bırakıldığı da uzmanlar tarafından da belirtilmişti.

Çok miktarda balık kılçığı bulundu

O dönemde taş temelli kerpiç duvarlara sahip yapılarda yaşayan en eski Çeşmelilerin, denizcilik ve tarımla uğraştıkları da kazılar sırasında fark edildi. Çeşme’nin tarihine ışık tutan kazılar sırasında yine çok miktarda balık kılçığı ile bazı karbonlaşmış buğday ve üzüm çekirdekleri ve karbonlaşmış badem bulundu. Üzüm suyunun dinlendirilerek şaraba dönüştürüldüğü, bir çeşit sarnıç olarak görev yaptığı sanılan mekan içerisinde de, çok sayıda yonca, gaga ve yuvarlak ağızlı testi ile yarım küresel formlu çanaklar bulunmuş ve bu eserler Çeşme Kalesi’ndeki Müze’de sergilenmeye başlamıştı.

Anadolu arkeolojisi açısından daha önce bilinmeyen yeni veriler ortaya koyan Bağlararası kazısıyla, Çeşme’nin Ege dünyasıyla olan yakın bağlarının da tespit edildiği açıklandı. Çeşme tarihi açısından önemli bulguların elde edildiği Bağlararası kazısının yaz sonuna kadar devam edeceği bildirildi.