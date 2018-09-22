Çeşme'nin en güzel kavunu seçildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde belediyenin gerçekleştirdiği 4. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği'nde "En İyi Kavun" yarışması düzenlendi.

Çeşme Belediyesi'nin 9 Durak 9 Deneyim Projesi kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği'ne bu yıl da Çeşme'nin komşusu Sakız Adası'ndan gelen Yunan heyeti konuk oldu. Sakız Adası'ndan gelen heyetin arasında, Sakız Belediyesi Turizm Sorumlusu Rena Pagoudi Damigou, Sakız Adası Gümrük Müdürü Theoharis Gialouris, Gümrük Müdürü Yardımcısı Semira Charokopou, Sakız Adası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kiralık Odalar Birliği Başkanı Dimitris Kitrilakis de yer alırken, Sakız Adası'ndan gelen halk oyunları ekibinin gösterisi ise ilgi ile izlendi.

Ovacık Mahallesi köy meydanında gerçekleştirilen şenliğin açılış törenine, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan gelen heyetin yanı sıra Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Yardımcısı Cemil Çumak, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, Ovacık Mahallesi Muhtarı Mehmet Koç, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ovacık kavunu Çeşme'nin markasıdır"

Şenliğin açılışında bir konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, geçmiş yıllarda düzenlenen Ovacık şenliklerinde sunuculuk görevi üstlenen eski Turizm İlçe Müdürü Osman Kabasakal'ın bu yıl rahatsızlığı nedeniyle katılamadığını, kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "Umuyorum ki, önümüzdeki yıl yine aramızda olacak. Çeşme yarımadasının en güzel bölgelerinden birisi olan Ovacık Mahallemiz, hem coğrafyası ile, hem ovası ile, bölgemizde yetişen birçok endemik bitkiyi, yarımadamızın ünlü Sakız Koyunumuzu yetiştiren bir mahallemiz. Biz Çeşme Belediyesi olarak, bu bölgedeki üretimin arttırılması, endüstriyel hale gelmesi, endemik bitkilerin ve Sakız Koyunumuzun korunması ile ilgili çalışmalarımızın sonucu olarak bu şenliği düzenliyoruz. Ovacık'ta yetişen kavun, Çeşmemizin bir markasıdır" dedi.

"Önümüzdeki yıl ben de Ovacık Zeybeği oynayacağım"

Bu yıl 21 üreticinin en iyi kavun yarışmasına katıldığını açıklayan Başkan Dalgıç, "Üretmeden hiçbir yere varılamayacağının bugünlerde en fazla hissedildiği ülkemizde, üretime tekrar dönmenin gerekliliği çok açıktır. Çeşme yarımadasında pazarlamanın çok kolay olduğu, müşteriye çok çabuk ulaşılabileceğinin de bilinciyle hareket etmemiz gerekir. Tarım için koruyabildiğimiz arazilerde, bölgemize özgü ürünleri üretmeye devam etmemiz gerekir. şenliğimizde iki yarışma yapılıyor. Bu iki yarışmada, çok değerli jüri üyelerimiz yer alıyor. Biz belediye olarak, buradaki üretimin arttırılması ve zenginleştirilmesi için sembolik olarak ödüller veriyoruz. Ben Ovacık'tan bundan sonraki yıllarda yarışmalarımıza çok daha fazla katılım bekliyorum. Bu şenliğimizin bir diğer amacı da, eş, dost ve Çeşmemizin diğer mahallerinden gelen hemşehrilerimizle kucaklaşmak. Bu kucaklaşmaya komşumuz da katılıyor. Bu meydanda oynanan Ovacık Zeybeği'nin de yaşatılması amaçlarımız arasında yer alıyor. Eşim de 'Bu oyunu sen de niye öğrenmiyorsun' dedi. Bu zeybek oyununu ben de öğrenerek önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek şenliğimizde oynayacağım" diyerek sözlerini tamamladı.

Şenliğin açılış törenine katılan İzmir Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı ve Seferihisar Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemil Çumak da bir konuşma yaparak, Ovacık kavununun özellikleri hakkında geniş açıklamalarda bulundu.

"Kavun, torunlarımıza bırakacağımız önemli bir değerdir"

Ovacık Mahallesi Muhtarı Mehmet Koç da yaptığı konuşmada, kuzeyden esen rüzgar ve güneyden esen rüzgarla gelen denizin iyotlu havasının Ovacık'taki toprakların verimli olmasına eşsiz bir olanak sağladığını belirterek, "Çeşme kavunu, Çeşme yarımadasına özgüdür. Dayanıklı olmasından dolayı askı ya da kış kavunu da denir. Çeşme kavununa talep artınca, önce büyük şehirlere daha sonra da yurt dışına ihraç edilmeye başlandı. Her üründe olduğu gibi daha fazla kazanma hırsı, Çeşme kavununa zarar verdi. Yapay gübre ve sulama ile eski özelliğinden kayıplar yaşadı. Ama hala geleneksel olarak Çeşme kavunu tadında kavun yetiştiriciliğini sürdüren çiftçilerimiz var. İnanıyorum ki; Çeşme kavunu geçmişte olduğu gibi gelecekte de bir marka olarak torunlarımıza bırakacağımız önemli bir değerdir" diye konuştu.

Konuşmaları ardından Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği Halk Oyunları grubu ve komşu Sakız Adası'ndan gelen halk oyunları ekibinin sunduğu gösteriler ilgi ile izlendi.

Jüri birinciyi seçmekte zorlandı

İzmir Aşçılar Derneği Başkan Yardımcısı Metin Erşahin, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci ve Kaya Erdal Çapan, Halil Girgin, Halil Karanfil, Ömer Yakup ile Salih Seymen'den oluşan jüri üyeleri, "En iyi kavun" yarışmasına katılan yarışmacıların ürettiği kavunların görünümünü inceleyip, tadına bakarak, en iyi kavunu seçmeye çalıştı. Jüri üyeleri, dereceye girecek en iyi kavunları seçmede zorlanırken, yapılan değerlendirme sonucunda; Hüseyin Karanfil birinci, Aydın Uzun ikinci ve Ali Uzun üçüncü olarak seçildi.

Şenliğe katılan konuklara, Çeşme Belediyesi şirketi ÇEŞTUR tarafından tarhana çorbası, Ovacık Mahallesi'nde üretilen köy ekmeği ve kelle peyniri ikram edildi.

4. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği, bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek İzmir Ekspress Orkestrası Konseri ile ilk gününü tamamlayacak.

Şenliğin ikinci gününde ise Çeşme çarşısında saat 10.00'da kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek ardından Ovacık Mahallesi'ndeki şenlik alanında “Sakız Koyunu” yarışması yapılacak.