Çeşme'nin eski ve yeni muhtarları yemekte buluştu

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme'nin eski ve yeni muhtarlarını, Muhtarlar Günü nedeniyle yemekli bir toplantıda buluşturdu.

Belediye Başkanı Dalgıç'ın Muhtarlar Günü nedeniyle verdiği yemeğe, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutan Vekili Engin Keçeci, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Belediye Meclis Üyeleri, Çeşme Kent Konseyi Mahalle ve Muhtarlar Meclisi Başkanı Rasim Özgül ile eski ve yeni muhtarlar ile eşleri katıldılar.

Şifne Termal Otel'de verilen yemekte bir konuşma yapan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, "Muhtarlar gününüz kutlu olsun. İnsanların hatırlanması, değerlerinin bilinmesi, bir araya gelmesi, bizim için kutsal bir görevdir. 1829 yılından beri Türkiye'de muhtarlık var. En küçük köy ve mahallede, seçimle gelen muhtarlar, kılcal damarlarımızı oluşturuyor. Tabi devletin Kaymakamı, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü var. Ama bunların mahalledeki kolu, köy ve mahalle muhtarlarımızdır. Büyükşehir'e bağlandık. Artık köyümüz kalmadı. Ama biz hala geleneklerimizi yaşatıyoruz. Mahallelerde oturanları ev ev bilen, çok küçük bir ücretle çalışan hiçbir kamu görevlisi dünyada yoktur. Bugün birlikte olmamızı sağlayan Belediye Başkanımız'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Önümüzdeki 5 yılda çok güzel işler yapacağız"

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ise, "Muhtarlık çok önemli bir müessesedir. Gerçekten hem halkımızın hem mahallenin kulağı, emniyeti, enerji sektörünün habercisidir. Muhtarlarımızın görevleri çok fazla. Yeterli imkanları bulabiliyorlar mı? Hayır. Mevcut yasalar çerçevesinde oluşturulan, Çeşmemiz'in de içine girdiği Büyükşehir Yasası ile birlikte, Çeşme Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında kaldınız. Özellikle köy muhtarlıklarımızın parasal mali bütçeleri varken, o bütçeler de maalesef ellerinden alındı. Ama şunu ifade edeyim; muhtarlarımızla idari yöneticilerimiz arasında iyi bir ilişki var. İnanıyorum ki, belediyemize de sorunlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. Bazen belki Belediye Başkanınız'a ulaşamamışsınızdır, ama hiçbirinizin telefonuna cevap vermemezlik yapmamışımdır. 4,5 yıl boyunca birlikte güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki 5 yılda çok daha güzel işler yapacağız" diye konuştu.

"Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır"

Çeşme Kent Konseyi Mahalle ve Muhtarlar Meclisi Başkanı ve Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül de şunları söyledi:

"Muhtar kendi kişiliği ile toplumda kabul görmüş, mahalle halkının güven oyuyla seçilmiş, en önemli kanaat önderidir. Yerel yönetimin kılcal damarıdır. Demokrasinin temel taşıdır. Muhtar arkadaşlarım ve ben, mahallelerimizin temsilcisi olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Bu güzel gecenin organizasyonunu yapan Çeşme Belediye Başkanımız Muhittin Dalgıç'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gecemizi onurlandıran Çeşme Kaymakamımız'a, Garnizon Komutanımız'a, Emniyet Müdürümüz'e, özellikle, mahallelerinde yıllarca hizmet vermiş muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

Eski ve yeni muhtarları eşleri ile birlikte buluşturan yemekli toplantı, müzik eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar sürdü.