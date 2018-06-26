Çeşme’nin palmiyeleri için kırmızı alarm

Çeşme’nin mahallelerindeki palmiye ve fenikslerin kurumasına neden olan ’Kırmızı Böcek’ ile mücadele için iş adamı Murat Özakat’ın öncülüğünde Arkas ve Ege Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen projeyle, İspanya’dan getirtilen yeni aşı bölgedeki ağaçlara uygulanmaya başlandı. Alaçatı Turizm Derneği de üyelerine "Bir ağacı da siz sahiplenin" çağrısı yaptı.

Dernek Başkanı Korkut Denizeri, Alaçatı’da şehitlik bölgesinde sadece 30 palmiyenin hayatta kaldığını, onların da büyük tehdit altında olduğunu belirterek, "Alaçatı ve Çeşme sevdalılarını destek olmaya çağırıyoruz. Bir palmiyeyi sahiplenerek onun kurtulması için destek olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ağaçlar uydudan saptanacak

Alaçatı’daki Palmiye Sahiplendirme Projesi, Türkiye’deki sahil yörelerini tehdit eden kırmızı palmiye böceğine karşı yeni bir mücadele yöntemi olacak. İş adamı Murat Özakat, İspanya’da ithal edilen aşının, hasta palmiyelerde olumlu sonuçlar verdiğini, hasta olmayanları da zararlardan koruduğunu ifade etti. Proje kapsamında Arkas tarafından cep telefonlarına yönelik bir ’uygulama’ hazırlandığını belirten Özakat, Ege Üniversitesinin de proje dahilinde çalışma yürüttüğünü kaydetti. Buna göre, önce Çeşme ve Alaçatı’da ağaç sayısı belirlenecek, hasta olanlar ve olmayanlar saptanacak. Tüm bu işlemler Arkas tarafından gerçekleştirilecek uygulama aracılığıyla uydudan saptanacak. Özakat, Alaçatı’da palmiyelerin zararlıların etkisiyle hızla kuruduğunu, acil önlem alınmadığı takdirde turizm bölgesinde tek bir yeşil ağaç dahi kalmayacağını söyledi.

"Gelin palmiyeleri kurtaralım"

Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Korkut Denizeri, proje kapsamında Murat Özakat tarafından aşıyı ithal eden ve ağaçlara serum şeklinde uygulayan firma ile temasa geçildiğini belirterek, "Firma hem ithalatı hem de uygulamasını yapıyor. Uygulamada ağaca serum için sonda yerleştiriliyor. Hasta olan ağaçlara ayda 2 defa, hasta olmayan ağaçlara yılda 10 defa aşılama yapıyor. Hasta olan ağaçlara yıllık 450 lira, hasta olmayanlara yıllık 350 lira bütçe gerekiyor. Bu konuda başlattığımız projemize Alaçatı ve Çeşme sevdalılarını destek olmaya çağırıyoruz. Bir palmiyeyi sahiplenerek onun kurtulması için destek olmalarını istiyoruz” dedi.

Dernek olarak ilk önce sayıları hızla azalan şehitlikteki palmiyeleri sahiplenmek istediklerini ifade eden Denizeri, “Bahçenizde otelinizde hasta bir palmiye varsa bir telefonunuzla ücret karşılığında aşılama yapılıyor. Önce kendi çevrenizde olanları sonra da yardım etmek istediğiniz tüm palmiyeleri bu şekilde tedavi ederek kurtarmaya destek olabilirsiniz” diye konuştu.