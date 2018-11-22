Çeşme'nin yeni liman başkanı göreve başladı

Eski Liman Başkanı Nihat Tozman'ın ardından geçtiğimiz Eylül ayında göreve başlayan yeni Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat, ilçede basın mensuplarıyla biraraya geldi.

Göreve başlar başlamaz Çeşme Liman Başkanlığı binasında tadilat yaptıran ve özellikle deniz temalı tablolarla binaya yeni bir görünüm kazandıran Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat, sorumlu olduğu tüm noktaları bizzat gezerek, bölgede etüt çalışması yaptı.

2023'e kadar hedef 1 milyon amatör denizci

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'e kadar yürütülmesi planlanan ve 1 milyon kişiye ‘amatör denizci' unvanını kazandıracak olan eğitim hakkında gazetecilere bilgi veren Aykanat, “Vatandaşlarımıza denizcilik kültürünü aşılamayı amaç edinen eğitim programı vatandaşlarımıza ücretsiz olarak verilecek. Yaklaşık 4 saatlik bir eğitim sonucunda girilecek olan sınavı kazanan vatandaşlarımız amatör denizci belgesi alacaklar ve boyutu en fazla 24 metrekareyi bulan tekneleri kullanabilecekler. Mevcut eğitim programına katılım göstermek isteyenler, Çeşme Liman Başkanlığı'na gelerek başvurularını yapabilirler” dedi. Eğitim programına dahil olmak için gerekli olan belgeleri; ehliyet, bir adet fotoğraf ve 32 TL tutarında harç olarak belirten Aykanat, sınavda başarılı olunması dahilinde alınacak olan belgenin geçerliliğini süresiz olacağı bilgisini de paylaştı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlara katılım çağrısı

Türk Denizciliği'nin ticaret filosu bazında 15'inci, dünya yat üretiminde ise 3'üncü sıraya çıkarak marka haline geldiğini dile getiren Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat, gemi adamı bazında 112 bin eğitimli gemi adamıyla Çin'den sonra bu alanda dünyada ikinci sırada bulunan Türkiye'nin kayıtlı amatör denizci sayısının 210 bin olduğunu aktardı. “Denizciliğimizi daha da geliştirebilmek ve insanımızın yüzünü denizlere çevirmek amacıyla amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programı başlatılarak ülkemiz genelinde 71 liman başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın merkez teşkilatında yapılacak ve ücretsiz verilecek eğitim sonucunda başarılı olan vatandaşlarımıza amatör denizci belgeleri verilecektir” diyen Aykanat, Çeşme protokol üyeleri başta olmak üzere tüm vatandaşları ilgili eğitim programına davet etti.