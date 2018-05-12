Çeşme’nin yeni tatil adresi

Aytin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Heval Aytin, Ayasaranda Koyunda hizmet veren The Nowness Luxury Hotel’in Çeşme Marina’ya çok yakın bir mesafede olduğunu söyledi. Aytin, Sakız Adası manzarasına sahip ve 103 odalı The Nowness Luxury Hotel’in denize sıfır konumu, dünya mutfağından seçkin örnekler sunan restoranları ve sağlıklı yaşam merkeziyle dikkat çektiğini dile getirdi.

Hotelin denize sıfır konumda olduğunu hatırlatan Heval Aytin, “Özel plaj ve havuzu bulunan, tüm odalarında gün batımı manzarasını izleyebileceğiniz, içindeki özel otomasyon sistemi ve konfor ile bütünleşen toplam 103 odadan oluşan otelimizde, deneyimli mutfak ekibiyle Masilla Ana Restaurantında açık büfe, Minorka Beach & Pool Restaurant’da ise alakart olarak dünya mutfağından seçkin lezzetler sunuyoruz. Thera Spa merkezimizde yer alan Türk hamamı, sauna, thalasso havuzumuzun yanı sıra; terapistlerimiz maharetli elleriyle seçeceğiniz özel masaj paketlerini misafirlerimize sunacak” diye konuştu.

“İş dünyasını da ağırlıyoruz”

Sadece tatilcilere değil, iş toplantıları için de hizmet verdiklerini kaydeden Heval Aytin, “100 ve 140 kişilik iki paralel salon ve board düzende 12 kişilik olmak üzere; toplam 3 toplantı salonumuz bulunuyor. Bu sayede sıkıcı toplantıları da, motivasyonu yüksek buluşmalara dönüştürüyoruz. Düğün davet organizasyonlarında da oldukça iddialıyız. Deniz manzaralı 650 kişilik çim alan ve 400 kişilik havuzbaşı alanlarının yanı sıra; özel plajımızda yapabileceğimiz after party organizasyonu ile gecenizi taçlandırıyoruz” ifadesini kullandı.

“Ege’nin tüm güzellikleri bir arada”

Çeşme’nin eşsiz konumunun yanı sıra; tertemiz turkuvaz denizi, kum ve güneşi ile Ege Bölgesi’nin tüm güzelliklerini taşıdığını belirten Aytin, yatırım için özellikle bu bölgeyi tercih ettiklerini belirtti. Heval Aytin, 2023 turizm vizyonu hedefiyle birlikte Aytin İnşaat olarak turizm sektöründe yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.