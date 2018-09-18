Çeşme'yi korkutan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesi Ovacık otoban gişelerine yakın bölgede çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık otoban gişelerine yakın bölgedeki tır antreposunun karşısındaki alanda saat 20.00 sıralarında çıkan arazi yangını, rüzgarın da yayıldı. İtfaiye ekipleri ve orman ekiplerinin kısa zamanında müdahalesiyle yangın, saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.