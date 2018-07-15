Seçimler, liseye geçiş ve üniversite sınavları, lise tercihleri gibi nedenlerle turizmde gecikmeler yaşandığına dikkat çeken ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Çeşme turizminin cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle geç başladığı ve toparlanma sürecine henüz yeni girdiği bir dönemde Çeşme’nin adının son günlerde basına sıkça manşet olan göçmen operasyonlarıyla gündeme gelmesinden turizmciler olarak çok rahatsızız. Bu manşetler Çeşme turizmine zarar veriyor ve doluluklarımız etkileniyor. Özellikle turizm sezonunun yoğunlaşmaya başladığı şu günlerde sürmanşetten verilen bu haberler hiç kimseye de yarar sağlamıyor. Tatil için Çeşme’yi tercih eden veya edecek tatilcilerde bu manşetler güvensizlik algısına neden oluyor ve bölgemizdeki turizm hareketlerine zarar veriyor" dedi.

"Çeşme göçmen kaçakçılarının kapısı olmamalı"

Demir, şöyle devam etti:

"Ülkemizin en popüler turizm destinasyonunda ve en yoğun turizm sezonunda olumsuzluklara sebep olacak olayların yaşanmaması için yerel yöneticilerimizle işbirliği halindeyiz. Ayrıca yıllardır herkesin özgürce, rahat ve huzur içinde tatil yaptığı Çeşme’nin göçmen kaçakçılarının kapısı olmasını ve o göçmenlerin Çeşme’ye kadar ulaşmasından da çok ciddi rahatsızlık duyuyoruz."