Çetin’den yargı reformu talebi

İzmir Barosu Başkan Vekili Avukat Mustafa Çetin, yeni adli yıl nedeniyle düzenlenen törende konuşma yaptı. Çetin, "Toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz. Yargının kalitesinin sağlanması bakımından önemli bir faktör de kaliteli ve etkili bir hukuk sistemidir. Hukuk fakültelerinin sayısında son yıllarda yaşanan olağanüstü artış, yükün ilk 150 bine giren öğrencilerin hukuk fakültelerine tercih yapabileceği kararını bu yıl 190 bine çıkarması, hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesinin düşmesi, hukuk sistemimiz bakımından çok önemli riskler doğurmuştur. Bu risklerin en önemlisi, yetersiz hukuk eğitimi alan kişilerin hakim, savcı ve avukat olmasıdır. Bu nedenle bir an önce yargıya olan güveni artırmak için yargı reformu yapılarak hukuk fakültelerinin lisans eğitimlerinin daha iyi ve etkin bir eğitim için asgari 5 yıla çıkartılması, avukatlık sınavının getirilmesi, üniversite sınavlarında hukuk fakültelerine girişin kademeli olarak ilk 50 bine çekilmesi, insanlara çocuk yaşta hukuk bilincini ve hukuk kültürünü aşılamak için ‘Hukuk Girişi’ dersinin orta öğretimden itibaren ders olarak okutulması, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve hakim güvencesi için gerekli adımların atılması gerekmektedir" diye konuştu.

"Yargıya olan güven çok azalmıştır"

Her adli yılda neredeyse benzer sorunları konuşup bu sorunlara çözüm aradıklarını kaydeden Çetin, şöyle devam etti:

"Yargı camiamızın çözüm bekleyen bir çok sorunu var. Adalet mülkün, yani ülkenin temelidir. Demokratik hukuk devletinin en olmazsa olmazları; hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hakim güvencesi, savunma hakkının kutsallığı, adil yargılanma, temel hak ve özgürlükler ve hukukun eşitliği ilkesidir. Maalesef yargıya olan güven çok azalmıştır. Özellikle hain kalkışma sonrasında yargı mensuplarının bir kısmının terörist faaliyetlerin odağında yer alması, tamamen güven mesleği yargıya olan itibarın azalmasına sebep olan nedenlerden bir tanesidir."

Çetin, "Yeni adli yılda savunmaya saygılı, yargımızın bağımsız, hukukun üstün, hakim güvencesinin esas alındığı bir yıl olması temennisi ile yeni adli yılın meslektaşlarımıza, yargı camiamıza, ülkemize ve adalet bekleyen tüm yurttaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.