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24 Aralık 2016 17:24

’Cevahir’ karakteri ünlü oyuncunun üzerine yapıştı

’Cevahir’ karakteri ünlü oyuncunun üzerine yapıştı

24 Aralık 2016 17:24

’Sen Sağ Ben Selamet’ filminin İzmir galasından konuşan Geniş Aile dizisinde ’Cevahir’ karakteriyle rol alan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, çok sayıda dizi ve filmlerde oynamasına rağmen insanların hala kendisini Cevahir diye çağırdığını ifade ederek, "Yapışsın kalsın. Böyle bir şey yapışsın insanın üzerine" dedi.
Ersoy Güler’in yazıp yönettiği, başrollerini Burçin Bildik, Ufuk Özkan, Lale Başar, Murat Kocacık, Emrah Özdilek, Gamze Aydoğdu, Gizem Koçak, İlkim Dağ gibi ünlü oyuncuların paylaştığı ’Sen Sağ Ben Selamet’ filminin İzmir galası Optimum AVM’de gerçekleştirildi. İzleyicilerle buluşan ünlü oyuncular, üç kaçağın yollarının kesişme hikayesinin komik maceralarla beyaz perdeye taşındığı film hakkında bilgi verdi. Oyunculara İzmirliler de yoğun ilgi gösterdi. Alışveriş yapan vatandaşlar, oyuncuların geldiğini duyunca söyleşinin yapıldığını alana akın etti.

Ufuk Özkan’a ’Cevahir’ karekteri yapıştı
Ünlü oyuncular, vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı. En büyük ilgiyi ise Geniş Aile dizisinde ’Cevahir’ karakterini canlandıran Ufuk Özkan gördü. Ufuk Özkan, Geniş Aile’den sonra çok sayıda dizi ve filmde rol aldığını ifade ederek, sokakta gören insanların hala kendisine ’Cevahir’ diye seslendiğini söyledi. Özkan, "Bundan 6 sene önce ’Cevahir’ karakteriyle Geniş Aile’de çok sevildik ve çok beğenildik. Aradan 6 sene geçti ben onun üzerine dört tane dizi yaptım, hepside çok uzun sürdü. Sinema filmleri yaptım, yarışmalar yaptım; ama hala hangi dizide oynarsam oynayayım, hangi yarışmayı sunarsam sunayım, hangi filmde oynarsam oynayayım sokakta insanlar ’Cevahir’ diye çağırıyor. Bu benim için beni onure eden bir şey. Rahmetli Kemal Sunal yıllarca ’Şaban’ karakterini canlandırdı. Tabi bizim 40-80 fırın ekmek yememiz lazım o mertebeye çıkabilmemiz için. Yapışsın kalsın. Böyle bir şey yapışsın insanın üzerine" dedi.
Söyleşinin ardından film oyuncuları, vatandaşları arkasına alarak öz çekim yaptı. Oyuncular, daha sonrada hep birlikte filmi izledi.



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