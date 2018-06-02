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02 Haziran 2018 12:17

Çevre Günü Çocuk Müzesinde kutlanacak

Çocuklara çevre bilinci aşılamaya yönelik faaliyetlerini Dünya Çevre Günü’ne de taşıyan Karşıyaka Belediyesi, Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsünde renkli etkinlikler düzenleyecek.

Çevre Günü Çocuk Müzesinde kutlanacak

02 Haziran 2018 12:17

Onlarca çocuğun katılımıyla; oyunlarla pekiştirilen eğitimler, tiyatro gösterimi ve atölyesi çalışması yapılacak.


Çocukları bilim, eğitim ve eğlenceyle buluşturan Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, Karşıyaka Belediyesi’nin Dünya Çevre Günü etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Biyolojik çeşitlilik, küçük canlılar, yenilenebilir enerji kaynaklarından nasıl elektrik üretildiği gibi konularda eğitim ve sergi alanlarının bulunduğu kampüste, çocuklara çevre bilinci aşılamaya yönelik faaliyetler gerçekleştirecek. 5 Haziran Salı günü saat 10.00’da başlayacak etkinliklere, 220 ilköğretim okulu öğrencisi, veliler ve öğretmenler katılacak.


Program kapsamında; geri dönüştürülebilir atıklar anlatılacak ve oyunlarla pekiştirilecek. Geri dönüşümün üç aşaması, ürünlerin doğaya karışma süreleri, yakıt türleri, karbon ve su ayak izi, yenilenebilir enerji kaynakları ve organik tarım gibi konularda bilgiler verilecek. Ardından çevre konulu tiyatro oyunu sergilenecek. Geri dönüşüm malzemeleri ile atölye çalışması yapılacak. Ayrıca, Çevre Gününde 15.00 ve 19.00 saatleri arasında Karşıyaka Çarşı’da da çeşitli etkinlik ve gösterilere imza atılacak.



“Duyarlı nesiller yetişiyor”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Çevremizi korumak adına attığımız her adımın, evlatlarımızın geleceğine yaptığımız en değerli yatırım olduğu inancıyla çalışıyoruz. Çocuklarımızı da çevre bilincine sahip, duyarlı bireyler olarak yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Bu amaçla Dünya Çevre Gününde çocuklarımız için hem eğlenceli hem de eğitici etkinliklere imza atacak, keyifle öğrenmelerini sağlayacağız” dedi.




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