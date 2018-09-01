Çevrecilerden Foça’daki petrol kirliliğine ilişkin açıklama

Yeni Foça sahilinde temizleme çalışmalarının yapıldığı alanda grup adına açıklamayı yapan Fırat Korkmaz, "Bizlerin beklentileri bu kirliliğin kaynağını öğrenmek ve bir an önce kirliliğin daha fazla dağılmadan tedbir olarak temizlenmesi. Olayın ciddiyetini kavrayıp ona göre davranılması gerekir. Dün merkezde denize giren insanlar zift olmuş halde denizden çıktı. Uyarılar sonucu anonsla denize girilmemesi istendi. Girilmemeli çünkü sağlık açısından tehlikeli halkın uyarılması konusunda her türlü önlem alınmalıdır. Temizleme daha hızlı ve daha iyi ekipmanlarla yapılmalıdır. Sonuç olarak en kısa zamanda bölgede yaşayan bizleri, bu kabusu yaşatan denizdeki canlının yaşamını yok eden bu kaynağın ne olduğunu bilmek istiyoruz. İşlemlerin hızlı, modern, insani koşullarda yapılmasını istiyoruz ve taleplerimizin takipçisi olacağız" dedi.

Çevreci grup ham petrolün 10 kilometrelik bir alana yayıldığını iddia etti.