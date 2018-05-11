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11 Mayıs 2018 15:44

Ceylin Atik davasında tanıklar dinlendi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde geçen yıl 17 Haziran’da komşusunun evinde ölü bulunan 10 yaşındaki kızın davası bugün görülen duruşma ile devam etti.

Ceylin Atik davasında tanıklar dinlendi

11 Mayıs 2018 15:44


Ödemiş ilçesinde kaybolan ve bir hafta sonra komşusunun evinde ölü olarak bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik’in katil zanlılarının yargılanması devam ediyor. Ödemiş Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında sanıklar Serkan T. (37) ve Şükriye T.’nin (30) SEGBİS sistemi ile ifadeleri alındı. Karı koca birbirlerini suçlarken, Serkan T. olayla ilgisinin olmadığını savundu.


Duruşmada sanıklarla birlikte 3 polisin de tanıklığına başvuruldu. Duruşma bir tanığın daha dinlenmesi ve telefon görüşmelerinin bilişim uzmanları tarafından incelenmesi için 8 Haziran tarihine ertelendi. Cinayet sanığı karı koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.




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