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05 Temmuz 2017 08:02

Ceylin Atik’in adı evlerinin önündeki parkta yaşatılacak

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 10 Haziran da kaybolan daha sonra da evinin karşısındaki bir apartmanda ölü olarak bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik’in adı parkta hayat bulacak.

Ceylin Atik’in adı evlerinin önündeki parkta yaşatılacak

05 Temmuz 2017 08:02



Ödemiş Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Birçok konunun değerlendirildiği toplantıda, Ceylin Atik’in Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinin önündeki Kazım Karabekir Parkı’nın adının "Ceylin Atik Parkı" olarak değiştirilmesi için oylama yapıldı.



AK Parti, CHP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla parkın adının değiştirilmesi kararı alındı.



Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Atik’in üzücü bir olay sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, adını yaşatmak için evinin önündeki parka adını vermek istediklerini ifade etti.



Belediye ve meclis başkanı Mahmut Badem, “Ödemiş’in tarihinde böyle bir olaya tanık olmadık. Çok üzücü bir durumdu. Ceylinin ailesi böyle bir talepte bulundular. Çocukları Ceylin’in bu parka adının verilmesi için. Bizde bu konunun meclisimizde değerlendirileceğini ve gereken hassasiyetin gösterileceğini umuyoruz dedik. Taziye için gelen Belediye meclis üyelerimize de bu konu aktarıldı. Mevcut Kazım Karabekir parkının ismi Ceylin Atik parkı olarak değiştirilecek. Sizlerin oylarıyla parkın adı Ceylin Atik parkı olacak. Kazım Karabekir’in ismi de yeni yapılmakta olan parkımıza verilecek” dedi.



Yapılan açıklamanın ardından Ak Parti, CHP ve MHP Belediye meclis üyeleri oy birliği ile parkın Ceylin Atik Parkı olarak değiştirildi.




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