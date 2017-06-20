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20 Haziran 2017 14:14

Ceylin’in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu

İzmir’de, 10 yaşındaki Ceylin Atik’i öldüren katil zanlısı Ş.

Ceylin’in katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu

20 Haziran 2017 14:14

T., iddialara göre yırttığı giysileriyle banyoda intihar teşebbüsünde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Aliağa Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tek kişilik odada tutuklu bulunan Ceylin Atik’in katil zanlısı Ş.T., iddialara göre banyoda yırttığı giysileriyle intihar etmek istedi. Sürekli küçük Ceylin’in katil zanlısını gözetleyen infaz koruma memurları, durumu fark edip sağlık ekiplerini çağırdı. Cezaevinin sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra zanlı Ş.T.’yi Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Ş.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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