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04 Ağustos 2018 12:19

Çeyrek asıra çeyrek altın

Buca Belediyesi, görevde çeyrek aşırı dolduran Zabıta personelini çeyrek altına ödüllendirdi.

Çeyrek asıra çeyrek altın

04 Ağustos 2018 12:19

Zabıta Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Zabıta Müdürlüğü ekiplerine sürpriz yapan Buca Belediyesi, görevde 25 yılını dolduran 23 zabıta personeline çevrek altın vererek özverili çalışmalarını kutladı.


Bucalıların daha rahat ve güvenli bir kentte yaşayabilmeleri için haftanın 7 günü, gece gündüz demeden çalışmalarına aralıksız sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri Zabıta Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nde bulunan Dere Kafe’de düzenlenen kahvaltıya Buca Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Başer Balkır da eşlik etti.


Kahvaltıyla keyifli bir güne başlayan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Buca Belediyesi’nin sürpriziyle duygulandı. Buca Belediyesi görev başında 25 yılını dolduran 23 zabıta personelini çeyrek altınla ödüllendirdi.


Zabıta emekçilerinin kamu düzenini sağlamak, halk sağlığı ve huzuru adına şehri daha yaşanılır bir hale getirmek için görev yaptıklarının söyleyen Başkan Yardımcısı Erdem Balkır, "Zabıta Emekçileri her yerdeler; yürüdüğünüz sokakta, gittiğiniz fırında, uğradığınız markette, eğlendiğiniz mekânda, kısaca yaşamın her alanında ve her anında yanınızdalar. Gece gündüz, sıcak soğuk demeden günün yirmi dört saati görev başındalar. Emekleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz" diye konuştu.




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