Ceza, Can Bonomo ve Sattas aynı sahnede

Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli günlerinden biri olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir’de coşkuyla kutlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi gününün akşamında Gündoğdu Meydanındaki dev konserde, gençlerin en çok sevdiği sanatçıları aynı sahnede buluşturacak. Türkiye’nin Reggae ekibi Sattas, Türkçe rapin uluslararası sahnedeki sesi Ceza ve pop-rock tarzını kendine has yorumlayan Can Bonomo’nun konseri saat 21.00’de başlayacak.

Sattas, Ceza ve Bonomo

Reggae türünün ülkemizdeki önde gelen temsilcilerinden Sattas, Root Reggae’nin özünden uzaklaşmadan jazz, ska, dub, klasik müzik ve rock formlarını kullanarak müziklerini icra ediyor. Sattas, her sözünde ve notasında bir mesaj içeriği taşıyan bu müzik türüyle, Türkiye’de ve dünyada yaşananları, insanların duruşlarını ve olaylar karşısında takındıkları tavırları anlatıyor. Özellikle sahne performansları ve enerjileri ile dikkat çeken grup, Türkiye’nin ilk Root-Reggae grubu olma özelliğini taşıyor.

2007’de herkesin alışmış olduğu tarzları bırakıp ilk defa katıldığımız MTV ödül töreninde “en iyi Türk sanatçı” seçilen Ceza, aynı zamanda “Türkiye’de en hızlı rap söyleyen sanatçı” unvanına da sahip.

Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye’yi “Love Me Back” adlı şarkıyla temsil ettikten sonra gençlerin sevgilisi haline gelen Can Bonomo ise rock-pop tarzı olarak adlandırdığı şarkılarıyla, kısa süre içinde popüler müziğin sevilen isimleri arasına girmeyi başardı.