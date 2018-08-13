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13 Ağustos 2018 10:48

Charlie Chaplin Buca Göksu’da hayat buldu

Donanım ve kurslarıyla eşi benzeri olmayan Buca Belediyesi Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi,yaz döneminde açtığı kurslarla Roman çocukların ikinci yuvası oldu.

Charlie Chaplin Buca Göksu’da hayat buldu

13 Ağustos 2018 10:48

Göksu Mahallesinde hizmet veren Merkez, İngilizceden satranca, resimden ders desteğine uzanan kurslarında 587 çocuğa kucak açtı. Sınıfları dolduran çocuklar yaz tatillerinde yepyeni bilgi ve beceriler öğrenip, eğlenceli saatlerle geçiriyor.



İnsana dokunan ve eğitimi ön planda tutan projeleriyle dikkat çeken Buca Belediyesinin, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Göksu Mahallesine kazandırdığı Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi eğitim faaliyetleriyle göz dolduruyor. Eğitime yönelik çalışmaları ve donanımıyla diğer şehirlerde model alınan merkez, yaz döneminde açtığı kurslarla bölge halkının cazibe merkezi oldu.



587 öğrenci eğitim aldı


Merkezin yaz dönemi için açtığı İngilizce, resim, satranç, drama ile matematik ve Türkçe branşlarında ders desteği programlarından 587 Roman öğrenci ücretsiz yararlandı. Tatillerinde eğlenerek öğrenmenin ve ders eksikliklerini gidermenin keyfini yaşayan çocuklar üç katlı merkezin sınıflarından çıkmıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinden gelen öğretmenlerden haftanın beş günü eğitim alan çocuklar geleceğe güçlü ve donanımlı hazırlanıyor.



Yeniden doğdular


Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi yaz döneminde çocuklara yönelik kursların yanında yetişkinler içinde okuma yazma kursları düzenleniyor. İki kademeli olarak düzenlenen kurslara hayat şartları, maddi imkansızlıklar gibi engeller arasında kalıp okuma yazma öğrenememiş toplam 24 Roman kadın katılıyor. Çocuklarıyla birlikte geldikleri sınıflarda elleri kalem tutup, harflerle tanışan kadınlar kendilerini yeniden doğmuş gibi hissediyor.



Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi kış dönemi kursları yepyeni branşlarla eylül ayından itibaren Roman vatandaşları ağırlayacak.




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