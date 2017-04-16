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16 Nisan 2017 11:15

CHP Genel Sekreteri Sındır oyunu kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, oyunu memleketi İzmir’de kullandı.

CHP Genel Sekreteri Sındır oyunu kullandı

16 Nisan 2017 11:15


CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, anayasa değişikliği için yapılan referandumda oyunu memleketi İzmir’de kullandı. Eşi Rana Sındır ve kızı İdil Sındır ile birlikte Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesine gelen Genel Sekreter Sındır, 1194 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kullandığı oy sonrası kısa bir açıklama yapan Sındır, “Oy hakkı en temel yurttaşlık hakkıdır. Ailecek biz de tüm seçmenlerimiz gibi oyumuzu kullandık. Bizim anayasamızda ’Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ der. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri bu böyledir. Milletimiz egemenlik hakkını kullanmıştır. Bu hakkını da korumaya devam edecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Şuanda söz milletin. Sandıktan çıkan karar da hepimizin saygı duyacağı bir karar olacaktır. Esas olan millet olarak varlığımızı sürdürebilmektir. Sandıktan çıkan sonucun da buna vesile olmasını diliyorum” dedi.




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