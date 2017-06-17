Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 14:54

CHP İzmir, "Adalet Yürüyüşü’nün ilk etabını tamamladı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet yürüyüşüne destek vermek için İzmir’den İstanbul’a yürüme kararı alan CHP İzmir yönetimi, yürüyüşün ilk etabını tamamladı.

CHP İzmir,

17 Haziran 2017 14:54


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine, Ankara’dan İstanbul’a başlattığı adalet yürüyüşüne, CHP İzmir yönetimi de destek verdi. Yürüyüşün güzergâhı ve zamanlaması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gebze’de buluşulacak şekilde ayarlanırken, yürüyüş Manisa, Akhisar, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Gebze ile sürecek. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüşün ilk etabı, Manisa yolundaki Bornova ilçe çıkışında yer alan Evka 3 ile Topçu Alay Komutanlığı’nda sonlandırıldı. Yaklaşık 20 kilometre yolun kat edildiği yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, il teşkilatı ve çok sayıda partili katıldı.


Yürüyüş boyunca vatandaşlar sloganlar atarak, ellerinde ‘Adalet’ yazılı dövizler taşıdı. Kısa süreli gerginliğin de yaşandığı yürüyüşte, bir grubun yasa dışı slogan atması üzerine, güvenlik güçleri grubu uyararak müdahale etti. Yaklaşık bin kişinin katıldığı adalet yürüyüşünün ilk etabı Bornova ilçesi çıkışındaki Evka 3, Topçu Alay Komutanlığı’nda tamamlanırken, yürüyüşe yarın kaldığı yerden devam edilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!