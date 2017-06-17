CHP İzmir, "Adalet Yürüyüşü’nün ilk etabını tamamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine, Ankara’dan İstanbul’a başlattığı adalet yürüyüşüne, CHP İzmir yönetimi de destek verdi. Yürüyüşün güzergâhı ve zamanlaması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gebze’de buluşulacak şekilde ayarlanırken, yürüyüş Manisa, Akhisar, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Gebze ile sürecek. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüşün ilk etabı, Manisa yolundaki Bornova ilçe çıkışında yer alan Evka 3 ile Topçu Alay Komutanlığı’nda sonlandırıldı. Yaklaşık 20 kilometre yolun kat edildiği yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, il teşkilatı ve çok sayıda partili katıldı.

Yürüyüş boyunca vatandaşlar sloganlar atarak, ellerinde ‘Adalet’ yazılı dövizler taşıdı. Kısa süreli gerginliğin de yaşandığı yürüyüşte, bir grubun yasa dışı slogan atması üzerine, güvenlik güçleri grubu uyararak müdahale etti. Yaklaşık bin kişinin katıldığı adalet yürüyüşünün ilk etabı Bornova ilçesi çıkışındaki Evka 3, Topçu Alay Komutanlığı’nda tamamlanırken, yürüyüşe yarın kaldığı yerden devam edilecek.