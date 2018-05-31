CHP İzmir adaylarından tanıtım toplantısı

Yücel, “Binali Yıldırım’ın İzmir’den aday gösterilmesi ve diğer partilerde genel merkez düzeyinde adayların gösterilmiş olmasının bizim mücadelemize ve çalışmalarımıza olumsuz etkisi olmaz” derken, CHP seçmeninin oylarının da İYİ Parti’ye kayacağını düşünmediğini belirterek, “CHP seçmeni bilinçlidir, partisine sahip çıkar” dedi.

CHP İzmir’de milletvekilli adayları, 24 Haziran genel seçimleri öncesi Tarihi Havagazı Fabrikası’nda basın toplantısı düzenledi. İzmir’den aday olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın yoğun programları nedeniyle, Atilla Sertel’in de rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı toplantıya diğer 25 milletvekili adayı eksiksiz katılım gösterdi. Toplantı, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in ev sahipliğinde gerçekleşti. CHP İl Başkanı Yücel, “24 Haziran’da ülkemizin kaderini belirleyecek seçimle karşı karşıyayız. Erken seçim kararı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ülkeyi yönetmediğinin, ranta ve sermayeye dayalı para politikalarının iflas ettiğinin itirafıdır. CHP olarak bu ülkede cumhuriyete, demokrasiye, hukuka ve adalete sahip çıkmak için yola çıktık. Partimizi TBMM’de temsil edecek birbirinden değerli isimler var. Genel başkanımız, 2015 seçimlerinde olduğu gibi 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olarak bizleri onurlandırdı, bizlere güç kuvvet verdi. Kendisi yoğun programları nedeniyle bugün katılamadı. Genel Başkan Yardımcımız Tuncay Özkan da 1. bölge 1. sıradan aday oldu. O da yoğun programları nedeniyle bugün aramızda değil” diye konuştu.

“Olumsuz etkisi olmaz”

Yücel’in konuşmasının ardından adaylar tek tek kendilerini tanıttı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yücel, partilerin İzmir’den genel merkez düzeyinde aday göstermelerinin CHP İzmir’de nasıl yorumlandığıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:

“Her siyasi partide elbette çok değerli isimler vardır. Siyaset ülkeye hizmet için yapılır. Binali Yıldırım yerel seçimlerde belediye başkan adayı olmuştu ve İzmir halkı Binali Bey’e görev vermedi. Sonrasında başbakanlık görevi verildi. Bu siyasetin cilvesidir ama Binali Yıldırım’ın İzmir’den aday gösterilmesi ve diğer partilerde genel merkez düzeyinde adayların gösterilmiş olmasının bizim mücadelemize ve çalışmalarımıza olumsuz etkisi olmaz. Onlar da kendi siyasi hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yapacak ve 24 Haziran günü İzmir seçmeni takdirini sandığa yansıtacak.”

“CHP seçmeni bilinçlidir, partisine sahip çıkar”

Yücel, CHP oylarının İYİ Parti’ye kayabileceği konusundaki yorumlara da, “Bu seçimin farklı dinamikleri var. İYİ Parti faktörü var ama İYİ Parti temel olarak MHP ve merkez sağ geleneğinden oluşan bir siyasi parti. Elbette münferit olarak bir takım seçmen tercihlerinde değişik olabilir ama CHP seçmeni bilinçlidir, partisine sahip çıkar. CHP olarak İYİ Parti’ye oy kayacağını düşünmüyorum” yanıtını verdi.

“Bir yüzde vermek çok doğru olmaz"

Yücel, partinin İzmir’deki oy hedefi ve çıkaracağı milletvekili sayısıyla ilgili soruya, “Bir yüzde vermek çok doğru olmaz afaki olur. Milletvekili sayısında konuşursak da afaki olur ama geçmiş yıllarda elde edilen milletvekili sayısından daha fazlasını elde edeceğimize inanıyorum” derken, çalışma programları ile ilgili de, “Adaylarımız dün itibariyle alana çıktı. Çalışma programını hazırladık. Her yerde adaylarımız sahada olacak. İlçe örgütlerimizle koordine halinde, il başkanlığı ile koordine halinde çalışma yürüteceğiz. Aday adayı olup da görev verilmeyenlerle de çalışma hazırlıyoruz. Meclis üyelerimizle, geçmiş yıllarda görev alan arkadaşlarımızla bir aya geldik. Tüm çalışmalar il başkanlığı koordinesi halinde yürütülecek” ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri, toplantı sonrası toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirerek, hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi.