CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den Kocaoğlu değerlendirmesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 2019'da yapılacak yerel seçimlerde aday adayı olmayacağını açıklaması üzerine konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Kocaoğlu'nun aday adayı olmayı düşünmesi halinde bu partimizde en iyi şekilde değerlendirildi diye düşünüyorum. Karşılık görürdü diye düşünüyorum. En güçlü isimdi" derken, bu kararında 24 Haziran seçimleri sonrasındaki sürecin etkisinin olmadığına emin olduğunu ifade etti.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, bugün basın toplantısı yaparak 2019'da yapılacak yerel seçimlerde aday adayı olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kararı üzerine değerlendirmede bulundu. Kocaoğlu'nun seçimlere 6 ay kala aday adayı olup olmayacağını açıklamasının sorumluluk duygusundan kaynaklandığını belirten Yücel, "Son dakikaya kadar bunun tartışılması doğru değil. Tabii ki Kocaoğlu'nun aday adayı olmayı düşünmesi halinde bu partimizde en iyi şekilde değerlendirildi diye düşünüyorum. Karşılık görürdü diye düşünüyorum. En güçlü isimdi. Kocaoğlu'nun bu kararı almış olmasında 24 Haziran seçimleri sonrası yaşanan süreç, olağanüstü kurultay çağrısı ve imza sürecinin etkisi olmadığını düşünüyorum. Etkisi olmadığına eminim. Biz niyet okuyacak değiliz. Şahsım adına, o sürecin bu kararında etkisi olmadığını düşünüyorum" dedi.

"Dünyaya örnek olacak yatırımlar ve hizmetler yaptı"

Yücel, Kocaoğlu'nun kararı üzerine sözlerine şöyle devam etti:

"Kocaoğlu göreve geldiği günden beri, yani 14,5 yıldır şerefiyle onuruyla, namusuyla, şeffaf ve dürüst belediyecilik anlayışıyla İzmir'e hizmet etti ve hizmet etmeye devam eden bir başkan. Yaptıkları ve ürettikleri ile kentte namusu gibi sahip çıkan bir anlayışla İzmir'e kalıcı eserler bıraktı. Klasik belediyecilik anlayışı ve hizmetlerinin ötesinde, kenti kendi öz kaynakları ile ekonominin nasıl canlandırılacağı ve kalkınacağı konusunda Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak yatırımlar ve hizmetler yaptı. Bu görevi demokrasinin, cumhuriyetin, Atatürk ilke ve devrimlerinin beşiği diyebileceğimiz, hoşgörünün merkezi olan İzmir'de yapmış olması da aynı bir anlam arz ediyor.”

"Sonsuz teşekkür ediyorum"

Kocaoğlu'nun çalışma ekibiyle birlikte yapmış olduğu hizmetlerin nesilden nesle aktarılacak hizmetler olduğunu söyleyen Yücel, şöyle konuştu:

"Tabii bu görevler ilelebet yapılacak görevler değil. Bu makamlar ilelebet işgal edilecek makamlar değil. Önemli olan bu sürede ne yaptığımız, görevi bıraktıktan sonra nasıl anıldığımız. Kocaoğlu şu an görevinin başında. Önemli olan ondan sonra bu bayrağı devralacak arkadaşımızın aynı yönetim anlayışı ile kente ve kamu kaynaklarına namusu gibi sahip çıkarak bayrağı devraldığı yerden devam etmesi. Bizim bu konuda da kuşkumuz yok. Kocaoğlu'nun gerek İzmir, gerek ülke, gerek partiye verdiği emekten hizmetten dolayı hem ona bu görevi veren İzmirliler, hem de partim adına sonsuz teşekkür ediyorum."

"Elbette kalmasını isteriz, dileriz"

Yücel, bir gazetecinin “Kocaoğlu'na görevde kalın dediniz mi?” sorusuna ise Yücel şu yanıtı verdi:

"Belki bunlar konuşulmuştur. Elbette kalmasını isteriz, dileriz. İzmirlilerin de böyle düşündüğünü düşünüyorum. Bu konuda her şeyden önce Kocaoğlu'nun görüşü önemlidir. Niyeti önemlidir. Biz nasıl bir belediye başkanı, nasıl belediyecilik yaptığını dilimiz döndüğünce anlatıyoruz. Ama her şeyden önce Kocaoğlu'nun fikri önemli. Bu işler isteyerek yapılacak işler. Bu görevler gönüllü yapılacak işler. Kocaoğlu bunu en iyi şekilde gönüllü şekilde, hatta aşkla yaptı.”

"İstişare yapacağız"

Yücel, “Gönlümüzden geçen aday, Kocaoğlu'nun bayrağı bıraktığı yerden devralıp aynı yönet anlayışı ile dürüst, şeffaf, belediye kaynaklarına namusu gibi sahip çıkacak birinin görevlendirilmesini isteriz. Buna tek başımıza karar vermeyeceğiz. Genel merkezimiz ile istişare yapacağız. İzmir ve CHP'ye yakışan bir aday belirlenmesi için çaba göstereceğiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.