CHP İzmir İl Başkanından kurultay söylemleriyle ilgili açıklama

24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nden bazı isimler, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na ’koltuğu bırak’ çağrısı yapmıştı. Bu gelişmeler ışığında partide kurultay söylemleri hızlanırken, son olarak CHP’li Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’na görüşmesinde bir teklifte bulunduğunu açıklamış ve "Kılıçdaroğlu isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum" demişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da değişim çağrısına katılan isimler arasında yer aldı. Kocaoğlu, basın ofisi aracılığıyla yaptığı açıklamada, "24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi’nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır" şeklinde konuştu.

"Parti kültürü ve sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır"

Kocaoğlu’nun açıklamalarının ardından bir açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de bir açıklama yayımladı. Yücel, "Birbirimize en çok kenetlenmemiz, soğukkanlı ve itidalli davranmamız gereken şu süreçte bu tartışmaları oluşturmak, üstelik imza toplayıp olağanüstü kurultayı toplamaya çalışmak ne yazık ki parti kültürü ve sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır" dedi.

Yücel, "Seçim çalışmaları, genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Muharrem İnce ve CHP örgütleri tarafından fedakarca yürütülmüştür. Bu demokrasi yarışının üzerinden daha 10 gün geçmeden, tabiri caizse terimiz soğumadan, bu durumu başarısızlık olarak göstermek ve genel başkanımızı tartışmaya açmak, kamuoyu önünde partimizi tartışmaya açmak demektir" diye aktardı.

"Kopmalara neden olacak tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır"

Yücel, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizde tam demokrasiyi hedefleyen ve parti içerisinde demokrasiyi işleten bir partidir. Herkes siyaset etiği çerçevesinde, tüzüğümüze uygun olarak hareket edebilir. Bu koşullarda kimin kimi desteklediği ya da desteklemediğinden ziyade, öncelikle Altı Ok’a ve partimize taraf olmamız bilhassa önemli ve gereklidir. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce de, partimiz için ve ülkemiz için birbirinden kıymetli iki değerdir. Sonuç olarak her birimizin tarafı bellidir; tarafımız Cumhuriyet Halk Partisi ve altı ok’tur. Cumhurbaşkanı yemin etmeden, verdiğimiz demokrasi mücadelesinin üzerinden 10 gün geçmeden parti içinde bir iktidar mücadelesinin fitilini ateşlemek doğru bir siyasi tutum değildir. Her sorumluluk sahibi partilinin yapması gereken parti içi iktidar mücadelesini bir kenara bırakıp saray rejimi karşısında muhalefet bloğunu bir arada tutan, partimizi kamuoyunda tartıştırmadan yerel seçimlere taşıyacak bir olgunluk içinde davranmaktır. Parti içinde kırılganlıklara, ayrışmalara, duygusal kopmalara neden olacak tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak önce ülkemize, sonra partimize karşı sorumluluğumuz bulunmaktadır"