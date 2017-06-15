CHP İzmir’den yürüyüş kararı

Yürüyüş, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan başlatılacak.

CHP İzmir örgütü, olağanüstü ilçe başkanları toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması sonrası Ankara’dan İstanbul’a başlattığı yürüyüşe destek verme kararı aldı. Karara göre yürüyüşe, CHP İzmir İl Başkanlığı yönetimi ve CHP İzmir ilçe başkanları katılacak. 17 Haziran Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı’ndan başlatılacak yürüyüşün güzergahı ve zamanlaması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gebze’de buluşulacak şekilde ayarlandı.

Toplantı sonrası alınan karar ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, "Genel Başkanımızın adalet için başlattığı yürüyüşe İzmir’den tam destek vereceğiz. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet için başlattığı bu tarihi yürüyüş, siyasi tarihimizde altın harflerle yazılacaktır. Türkiye’nin yeniden cumhuriyet ayarlarına dönmesi, adaletin yeniden tesis edilmesi, hukuksuzluğun sona erdirilmesi için bizler de İzmir’den İstanbul’a adalet yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. İzmir gibi demokrasinin, özgürlüğün ve cumhuriyetin kalesi olan bir kentten bizlerde adalet ve demokrasi için yola çıkıyoruz" dedi.

İlçe başkanları toplantısı sonrasında, ilçe başkanları ve il yöneticilerinden oluşturulan bir komisyonun, yürüyüşün güzergahı ve konaklama noktaları gibi konularda çalışmalara başladığı belirtildi.