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15 Nisan 2017 10:22

CHP Karşıyaka’dan son dakika transferi

CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı, bir süre önce Ak Parti’den istifa eden ve görevini bağımsız olarak sürdüren Belediye Meclis Üyesi Ayşen Namlı’yı transfer ederek, parti rozeti taktı.

CHP Karşıyaka’dan son dakika transferi

15 Nisan 2017 10:22

Bu hamle ile CHP’nin, 37 üyeli meclisteki koltuk sayısı 34’e yükseldi.



CHP’nin koltuk sayısı 34 oldu


CHP İlçe Binası’nda üyelik formunu dolduran Ayşen Namlı’yı, Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ve CHP’li meclis üyeleri de yalnız bırakmadı. Namlı’nın katılımıyla, -Başkan Akpınar hariç- 37 üyesi bulunan Karşıyaka Belediye Meclisi’nde CHP’nin koltuk sayısı 34’e yükseldi. Namlı’ya CHP rozetini, İlçe Başkanı Uğur Yıldırım taktı. Başkan Akpınar ise Atatürk rozeti hediye etti.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Ayşen Namlı’nın CHP’ye katılımını anlamlı buluyorum. Çünkü CHP kadına önem ve değer veren, Ulu Önder Atatürk’ün partisi. En iyi hizmetleri, bu kez aynı saflarda, yine beraber yapacağımızdan eminim" dedi.


CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım da, "Vermiş olduğu karar için Ayşen Hanım’a teşekkür ediyorum. Bundan sonra mücadelemiz ortak olacak. Ülkemizin içinden geçtiği zor süreçte, Namlı’nın bizim yanımızda olması bize güç katacaktır. Hayırlı olsun" diye konuştu. CHP’nin çiçeği burnunda üyesi Ayşen Namlı ise "Fikre, kişiye önem veren ve siyaseti özgürce yapabileceğim bir partideyim. Referandum öncesinde geçmemin bir anlamı var. Yangına su taşıyan bir karınca misali safımı belli etmek istedim. Hayırlısı olsun" dedi.




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