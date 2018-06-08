CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir’de

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Manisa’ya hareket edecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldi. Burada partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, ardından karayoluyla Manisa’ya hareket etti.

Kılıçdaroğlu ilk olarak Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek ‘Sanayici ve Esnaf’ buluşmaları toplantısında Manisalı iş adamları ve esnaflarla buluşacak. Ardından Manisa Şoförler Odası’nda üyelerin katılımıyla yapılacak toplantıya katılacak olan Kılıçdaroğlu, daha sonra Saruhanlı ve Akhisar ilçelerine geçecek. CHP lideri, Akhisar’da da iş dünyası, esnaf, muhtar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, temaslarının ardından kentten ayrılacak.