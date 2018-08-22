CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "Ekonomiyi bu hale niye getirdin?"

’ İyi de niye bu kadar borçlandın? Ekonomiyi bu hale niye getirdin?" dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle, İzmir’in Çeşme ilçesinde, CHP İlçe Örgütü’nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. CHP Çeşme İlçe Örgütü’nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ve Bedri Serter, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, CHP’li Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

"Ekonomi dolarkolik olmuş"

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, "Maalesef buruk bir bayram kutluyoruz. Aslında yıllardır bayramlarımız mutlu geçmiyor. Bu işlerin bu noktaya doğru gittiğini yıllardır söyledik. ’Siz bir şey bilmiyorsunuz. O kadar söylediniz bir şey olduğu yok’ dediler. Bu ülkenin borcunu 17 yılda 130 milyar dolardan alıp, 450 milyar dolara kadar getiriyorsanız, borcunuzun bir yıl içinde gelire oranı, yarısından fazlayı geçiyorsa, orada bir sıkıntı başlıyor demektir. Bazıları diyor ki; ’Dövizin borçla ne ilgisi var?’ Önümüzdeki 12 ayda geri ödememiz gereken borç miktarı 180 milyar dolar. Üstüne bir de 55 milyar dolar cari açığımızı koyduğunuzda 235 milyar dolar eder. Birileri diyor ki; ’Katar’dan 15 milyar dolar alacağız’. Eğer dünya piyasalarına ulaşamaz hale geliyorsan, alsan ne olur, almasan ne olur? Her yıl 200 milyarın üzerinde parayı, önümüzdeki 3 yıl boyunca bulmamız gerekiyor. Bu şunu gösteriyor: Bu ekonomi ’Dolarkolik’ olmuş" diye konuştu.

"Şirketlerin yılbaşından bu yana kur farkı zararı 450 milyar lira"

2009 yılının Haziran ayında iktidar bir kararname çıkardığını ve ’Bundan sonra döviz geliri olmayanlar da döviz cinsinden borçlanabilir’ denildiğini belirten Öztrak, "Ondan sonra, 70 milyar dolar olan şirketlerin döviz borcu, 220 milyar dolara fırladı. Bugün, her 10 kuruşluk devalüasyon, 22 milyar Türk lirası zarar yazıyor. Sene başından bu yana şirketlerin üzerindeki kur farkı zararı 450 milyar Türk lirası. Açık söyleyeyim; daha sıkıntıları hissetmiyoruz. Bu kurun artık geri düşmesi mümkün değil. 6 lira civarında kalacak. O zaman bu zararı kapatmak için ya zam yapacaklar, ya işçi çıkaracak, ya da işletmeyi kapatacak. İşler daha da kötüye gidecek" diye açıkladı.

"Trump bu cesareti nereden alıyor?"

2014 yılından bu yana her yıl seçimlerle uğraşıldığını ifade eden Öztrak, "2019’da bir daha seçim var. Ekonomiyi büyütmeyi değil, dışarıdan borcu bulup şişirmeyi tercih ettiler. Bu kadar borcunuz varsa, kaçınılmaz bir şekilde dışarıdan emir almaya başlarsınız. ABD, Türkiye’yi bu şekilde tehdit edebilecek cüreti nereden buluyor? ABD bakıyor; Türkiye’nin bu kadar borcu var. Cumhurbaşkanı diyor; ’Bayrağımıza da, ezanımıza da, ekonomimize de açılan savaş aynıdır.’ İyi de niye bu kadar borçlandın? Ekonomiyi bu hale niye getirdin? Savaşta bu kadar savunmasız bıraktın. Şimdi bir hikaye anlatılıyor: ’Her şey Amerika’dan oldu. Trump yaptı.’ Tamam, Trump’ın söylediklerini, antiemperyalist bir parti olarak kabullenmemiz mümkün değil. Ama bunlar bu cesareti nereden alıyor? Neden Meksika’ya; ’Sınıra duvar çekeceğim. Parasını da sana ödeteceğim’ dediğinde, Meksika Pezosu bu kadar değer kaybetmezken, Türk lirası bugün bu kadar değer kaybediyor? Bunları kendi kendimize sormamız gerekir. Bu ekonomi Trump karşısında bu kadar dayanıksızsa, bunun bir tek sorumlusu var: Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde konuştu.

"Sermaye güvenli liman arıyor"

Dünyada kötü bir konjonktüre girildiğini söyleyen Faik Öztrak, "2002’den sonra çok düzelmişti. Bizim gibi ekonomilere dolarlar, eurolar akıyordu. Şimdi artık bitti. Şimdi sermaye güvenli liman arıyor. Eskisi gibi; ’Elimde para var. Nereye yatırsam’ diye gözü dönmüş vaziyette değil, güvenli liman arıyor. Çünkü, Merkez Bankasının bastığı dövizler azaldı. Öyle olunca; ülkelerin içsel dayanıklılığı ne kadar güçlü diye bakıyor. Yani o ülkede; hukukun üstünlüğü var mı? O ülkeye yatırım yapıldığı zaman, devletle aramda bir sorun çıkarsa, mahkemeler hiçbir etki altında kalmadan hukuka göre karar veriyor mu, vermiyor mu? Canı, malı güvende mi? Biri kalkıp malına el koyabilir mi, koyamaz mı? Sermaye bunlara bakıyor. Biz, son 10 yıldır, özellikle 2016’daki referandumdan sonra, işin rengi tamamen değişti. Yabancılar şunu diyorlar; ’Eğer 2016’nın öncesine dönebilirseniz, yani referandumdaki değişikliği ortadan kaldıralabilirseniz, bugün Türkiye için en büyük yapısal dönüşüm, en büyük reform, parlamenter demokrasiye dönüştür’. Bu hale geldik. Yazıktır. Bu, işi kimin bozduğunu, ne kadar bozduğunu, sorumlusunun kim olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" diye konuştu.

"Yerel seçimin erkene alınması söz konusu değil"

Yerel seçimlerin erkene alınmasının mümkün görünmediğini de açıklayan Öztrak, "Bizim de bu konudaki tavrımız net. Bahçeli’nin dünkü açıklamasından sonra da, seçimin erkene alınması söz konusu değil. Ancak Mart ayına kadar da bu tabloyu, bu şekilde, bu iktidar götüremez. Size bir şey hatırlatayım; Turgut Özal’ı iktidardan gidişini hangi seçimler hazırladı? Yerel seçimler. Onun için önümüzdeki seçimler son derece önemli. Şu dönemde CHP’nin yaptığı muhalefet son derece önemli. Devlet yeniden yapılandırıldı. Değişmeyen Genel Müdür, değişmeyen Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı kalmadı. Zaten Müsteşar ve yardımcısı da kalmadı. Kaldırdılar. Biz CHP olarak konuşmaya, bir şeyler söylemeye çalışıyoruz, ama insanlar hala değişimin farkında değil. Devlet tamamen değişti. Doğru dürüst işlemeyen, ciddi koordinasyon bozukluklarını bünyesinde barındıran, bir yönetim yapısı var" diyerek sözlerini tamamladı.