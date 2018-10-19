CHP Seferihisar'da sürpriz aday adayı

Mimar ve aynı zamanda CHP Seferihisar Belediye Meclis Üyesi Ahmet Güney, parti tabanı ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu bildirdi. Güney, yaptığı açıklamada, 4,5 yıldır belediye meclis üyesi olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Belediye başkanımız Tunç Soyer'in bilgisi ve onayı ile CHP Seferihisar Belediye Başkanı aday adaylığına başvuruda bulundum. Üyesi olmaktan gurur duyduğum partim CHP de, 4,5 yıldır büyük bir onurla belediye meclis üyesi olarak yaptığım halka hizmet görevine bundan sonra belediye başkanı olarak devam etmek istiyorum. Eğer partim takdir edip beni aday gösterirse, halkımızda kıymetli oylarıyla başkan seçerse, Tunç başkanımızın bıraktığı yerden nöbeti devir alarak ekibimle birlikte ilçemize hizmet etme fırsatı bulacağız. Kısıtlı imkanlara rağmen birçok başarılı projeye imza atan Seferihisar'ımızı dünya markası haline getiren Tunç başkanımızın bugüne kadar uyguladığı tüm projelerine sahip çıkıp, bu projelere yenilerini ekleyerek hizmet aşkıyla görevimizi yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.