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26 Temmuz 2018 13:08

CHP Selçuk İlçe Başkanı Yeşilyurt’dan kurultay için imza

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi destekleyen kurultay delegelerinin geçtiğimiz Pazartesi günü "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza süreci devam ediyor.

CHP Selçuk İlçe Başkanı Yeşilyurt’dan kurultay için imza

26 Temmuz 2018 13:08


CHP’de Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan Yeşilyurt da kurultay için noter huzurunda imza verdi. Ayrıca İzmir’de Menderes İlçe Başkanı Ahmet Pala, Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çam da notere giderek kurultay için imza verenler arasında yer aldı.


CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, imza verme kararını tek başına değil tüm örgüt ile görüşerek ortak akıl sonucu aldığını belirtti. CHP Selçuk İlçe Yönetim Kurulu, gençlik ve kadın kolları, meclis üyeleri ve mahalle delegelerinin tümüyle görüştükten sonra bu kararı aldığını kaydeden CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, yaşanan bu sürecin Cumhuriyet Halk Partisi’ni ileriye taşıyacağını ve tartışmalara son verecek bir kurultay yaşanması ve hemen ardından yerel seçim süreci için çalışmalara hız vermek gerektiğine vurgu yaptı.




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