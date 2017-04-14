CHP’den AK Parti’ye toplu katılım

CHP Buca İlçe Örgütüne bağlı 44 kişi, referanduma sayılı günler kala AK Parti’ye geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar tarafından rozeti takılan eski CHP’li, çiçeği burnunda AK Parti’li üyeler, "Ülkemizin bölünmesi için çaba sarf eden PKK ve DAEŞ ile yer alan, 15 Temmuz’da milletimizin üstüne bomba yağdıran FETÖ ile mücadele etmek yerine aynı safta yer alıp milletin ve ülkenin menfaatini hiçe sayarak kendi koltuklarını düşünen CHP’nin ve yönetiminin bu düşmanca tavrı yanında, milletinin bekası, devletinin istikrarı ve istikbalini düşünen AK Parti saflarında yer almaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Referandum süresinde 105 CHP’li AK Parti’ye geçti

44 yeni üyenin rozetlerini tek tek takan Hotar, "Milli birlik ve beraberliğimiz için çocuklarımıza daha iyi bir ülke bırakmak adına çalışmalarımız devam edecektir. Biz birlikte Türkiye’yiz. Partimize katılan 44 kardeşimizi tebrik ederim ve diğer ülkesini seven CHP’li vatandaşlarımızı milletimizin geleceğini düşünerek 16 Nisan’da ’evet’ demeye davet ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan referandum süresinde 105 CHP’linin AK Parti’ye geçtiği belirtildi.

Yoğun programına Buca ilçesinde devam eden Hotar, partililerle sohbet edip tek tek fotoğraf çektirdikten sonra programlarına devam etmek için Buca’dan ayrıldı.