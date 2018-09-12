CHP'den çocuk istismarına karşı bilinçlendirme projesi

'Çocuklar Geleceğimiz' projesi kapsamında pilot ilçe seçilen Karabağlar'da ailelerin bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılacak.

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Çocuklar Geleceğimiz' adı verilen projenin tanıtım toplantısına; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve partili kadınlar katıldı.

Proje kapsamında yapılacak çalışmaları anlatan CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, "Bir çocuğun sağlıklı bir birey olabilmesi için ilk adım ailede atılır. Biz de bundan hareketle önleyici ve koruyucu tedbirler alarak çocuklar ve anneler için bilgilendirme yapacağız. Psikolog, hukukçu ve sosyologlarla birlikte anneleri bilinçlendirerek çocuklarımızı korumayı hedefledik. Pilot bölge olarak Karabağlar'da bu çalışmayı yapacağız. Diğer ilçelerde de devam ettireceğiz. Ailelerin farkındalığının artmasını sağlayacağız. Bir olay yaşanmadan önüne geçmeye çalışacağız. Yaşanmadan önceki basamağı yakalamak istiyoruz” dedi.

Ailelere bilgilendirme yapılacak

Balcı, "Çocuklarımıza yönelik şiddet ve istismar olaylarının artarak devam etmesi bizi kaygılandırmaktadır. Çocuklarımızı korumak hepimizin görevidir. Bunun için somut çalışmalar yapılmalıdır. Kadınları ve çocukları koruma, suçluları cezalandırma, istismara uğrayan çocuklara tedavi ve rehabilitasyon uygulamak gibi çalışmalar yapılmakta ama yeterli değil. Suçu işleyen için de en ağır cezalar uygulanmalı ki caydırıcı olsun. Hatta Çocuk Bakanlığı kurulmalı. Bir çocuğun sağlıklı bir birey olabilmesi için ilk adım ailede atılır. Biz de bundan hareketle önleyici ve koruyucu tedbirler alarak çocuklar ve anneler için bilgilendirme yapacağız. Psikolog, hukukçu ve sosyologlarla birlikte anneleri bilinçlendirerek çocuklarımızı korumayı hedefledik. Pilot bölge olarak Karabağlar'da bu çalışmayı yapacağız. Diğer ilçelerde de devam ettireceğiz. Her eve gitmek şeklinde değil her mahallede partililer var onlar vasıtasıyla. Bu çalışmayı yaptığımızı çok göz önüne çıkarmayacağız. Yaşamlarından bir parça olacağız. Uzmanlarımızı da götüreceğiz ki herhangi bir yanlışa neden olmayalım. Ailelerin farkındalığının artmasını sağlayacağız. bir olay yaşanmadan önüne geçmeye çalışacağız. Yaşanmadan önceki basamağı yakalamak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Kanayan yaramız

Aileleri bilinçlendirerek çocuk tacizlerini önlemeyi hedef alan projeyle ilgili konuşan CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse, "Kadın örgütümüzün çocuk tacizlerine dikkat çekmek amacıyla hazırladığı bir proje var. Karabağlar'dan başlayacak tüm İzmir'e yayılacak. Amaç çocuk istismarına dikkat çekmek. Çocuk ve istismarı bir arada kullanmak zorunda kalıyoruz. Gerçekten gönül isterdi ki, çocuk ve taciz bir arada kullanılmasın. Çocuk tacizleri yaşanmasın. Bu ülkenin kanayan yarası. Beraberinde kadın cinayetleri. Caydırıcı yasaların olmayışı yasaların ivedilikle harekete geçirilmesi gerekiyor. Son 15 yılda artarak devam eden tacizler ülkemizde olağan hale geldi. Geçtiğimiz Ağustos ayında 41 kadın öldürüldü, Temmuz'da ise 31. Bunlar bildiklerimiz, bilmediğimiz birçok kayıp var. O nedenle bizlere ve örgütümüze büyük sorumluluk düşüyor. Bulunduğumuz her ortamda bu ülkeyi bu karanlıktan kurtarmak için çalışmamız gerekiyor. Bizim güçlü olarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Kadınları görünür kılmalıyız"

Kadınların hayatın her alanında görünür kılınması gerektiğini belirten Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da şunları söyledi:

"Bugün kadına yönelik şiddet çocuklara yönelik tacizin arttığı Türkiye'de buna karşı duruş göstermek için bir araya geldik. Hala kadın ve çocuklara yönelik tacizler konusunu çözemedik. Çünkü kadın hala görünür değil. Karma eğitimin kalktığını okuyoruz. Sadece görüntüde kadın var. Böyle sorun çözülmez. Kadınların eşit olarak hayatın her alanında olması lazım. Birbiri ile normal ilişki kuramayan çocuklar ileride birbirlerine normal gözlerle bakıp birlikte üretmeyi düşünemeyecek. Türkiye o eşikleri geçti. Şu anda tek çare CHP. Kadınları hayatın her alanında görünür kılmalıyız."