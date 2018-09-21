CHP'den eğitimde '12 soruna 12 çözüm' önerisi

CHP İzmir İl Eğitim Sekreteri Binali Gül, CHP örgütleri olarak ilçelerde eğitim masası kurduklarını belirterek, “Karma eğitimden vazgeçilirse Türkiye'de tüm okul önlerinde eylemlere başlayacağız” dedi.

CHP İzmir İl Örgütü tarafından düzenlenen toplantıda, eğitimde 12 sorun olduğu savunularak 12 çözüm önerisi sunuldu. Açıklamayı yapan CHP İzmir İl Eğitim Sekreteri Binali Gül, “Tüm CHP örgütleri olarak ilçelerde eğitim masası kuruyoruz. Karma eğitimden vazgeçilirse Türkiye'de tüm okul önlerinde eylemlere başlayacağız” diye konuştu.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiği kaydeden Gül, şöyle konuştu:

"Okullar açılmadan devlet okullarında okuyan her çocuğa eğitime katkı payı olarak 500 TL verilmelidir. Taşımalı eğitime son verilmelidir. Birleştirilmiş sınıf uygulaması sonlandırılmalıdır. Her okula öğle yemeği ücretsiz verilmelidir. Velilerden kayıt parası ve okul masrafları alınmamalıdır. Laik, bilimsel, demokratik ve herkese parasız eğitim verilmelidir. Eğitim felsefemiz çağdaş eğitim anlayışına dayanmalıdır. Eğitim sisteminde liyakat esasına göre atama yapılmalıdır. Mülakat sistemine son verilmelidir. Okul türleri Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Talep edilmeyen çok az sayıda öğrencisi olan okul türleri, talep fazlası olan okul türlerine dönüştürülerek sorun çözülmelidir."

"Eğitim 13 yıla çıkartılmalı"

Çocukların yeteneklerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkaracak eğitim modellerinin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Gül, "Ezberci ve sınav odaklı eğitimden vazgeçilmelidir. Eğitim sistemi, bir yıl okul öncesi eğitim olmak üzere 13 yıla çıkartılmalıdır. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde birer maaş ikramiye verilmelidir. Öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkartılmalıdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkartılmalıdır. 1739 sayılı kanunda tanımlanmış cemaat, tarikat ve kimi oluşumların baskısıyla Kurum Açma Kapatma Yönetmeliğinden çıkartılarak tartışmaya açılmıştır. Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunundaki karma eğitim zorunluluğunu görmezden gelenler, kafalarını kuma gömüyorlar. Pedagojik olarak doğru olan, karma eğitim uygulamasıdır. Bunu da en iyi Milli Eğitim Bakanı bilir" ifadelerini kullandı.