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CHP'li İlhan 'Sakin Şehir' için resmen yola çıktı

CHP’de 1994 yılından bu yana aktif görevler alan Seferihisar Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Tayfun İlhan, Seferihisar Belediye Başkan aday adaylığı için dosyasını verdi.

CHP'de 1994 yılından bu yana aktif görevler alan Seferihisar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Tayfun İlhan, Seferihisar Belediye Başkan aday adaylığı için dosyasını verdi.



Adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için anılan Tunç Soyer'in belediye başkanlığı yaptığı Seferihisar'da gönlünde belediye başkan adaylığı yatan isimler bir bir yola çıkıyor. 'Sakin Şehir'de son olarak Seferihisar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi ve ilçe eski sekreteri Tayfun İlhan, belediye başkan aday adaylığı dosyasını partisinin ilçe başkanlığına teslim ederek resmen yola çıktı. İlhan, “Seferihisar için aday adaylığı başvurumu yaptım. Hepimizin iddiası Seferihisar'a hizmet etmek ve vatandaşımızın refah içinde yaşamasına katkıda bulunmak. Seferihisar'da bu doğrultuda projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Tüm aday adayı arkadaşları tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

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