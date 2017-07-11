CHP’li Oran: “Birlikte yürüdükçe karanlıklar dağılacaktır”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran’da Ankara Güvenpark’tan başlattığı ve 9 Temmuz’da İstanbul Maltepe’de son bulan Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin açıklama yapan CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, adalet mitinginin bir milat olduğunu savundu. Türkiye Cumhuriyeti’nin milli, manevi değerlerinin erozyona uğratılmasından, güçler ayrılığının ortadan kaldırılarak demokrasiden uzaklaşılmasından endişe duyan sessiz çoğunluğun Adalet Yürüyüşü’yle ayağa kalktığını belirten Oran, “450 kilometrelik bu kutlu yürüyüş toplumun her kesiminin kabulünü ve desteğini kazanarak her adımda büyüdü, sonunda milyonlara ulaştı. 9 Temmuz’da Maltepe’de bir araya gelen milyonlar, ’Hak, hukuk, adalet’ sloganlarıyla özgür bir ülkede eşit, adil şartlarda barış ve huzur içerisinde yaşamak isteklerini tüm dünyaya haykırdılar. Adalet Yürüyüşü’yle milletimiz baskılara, zulme, hukuksuzluklara boyun eğmeden, çağdaş değerlere tutunarak, kimlik ayrımı, inanç ayrımı yapmadan bir arada kardeşçe yaşama iradesini ortaya koymuşlardır” dedi.

"Dünyanın en kalabalık, en uzun, en haklı yürüyüşü"

Oran, “Sayın Genel Başkanımızın ’Seksen milyon için adalet’ yürüyüşünü malum medya görmezden geldi. ’Hızlı trene binseydi’ gibi demeçlerle işi sulandırmaya çalıştılar. Düzce’de olduğu gibi son derece çirkin yaklaşımlara da maruz kalındı. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu ve yürüyüşe katılanlar dünyanın en kalabalık, en uzun, en haklı yürüyüşünü gerçekleştirdiler. Onlar üç maymunu oynayıp, deve kuşu gibi kafalarını kuma gömseler de milyonların ’hak, hukuk, adalet’ çığlıkları hedefine ulaşmıştır. Mazlumların hakkı için, tutuklu gazeteciler için, taşeron işçilerin hakları için, KHK’larla görevinden uzaklaştırılan on binler için, çiftçiler için, şiddet mağduru kadınlarımız, çocuklarımız için, sınav soruları çalınarak geleceklerine ipotek konan gençlerimiz için yapılan bu yürüyüş ülkemize biçilen karanlık geleceği ortadan kaldıracak büyük bir kıvılcım olmuştur” ifadelerini kullandı.

Maltepe Meydanı’nda bir araya gelenlerin güçlerini birleştirerek çağdaş, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni yeniden ayağa kaldıracağına inandığını ifade eden Oran, “Adalet Yürüyüşü’nün amacını ve hedefini anlayan milyonlar, demokratik, çağdaş, adil bir Türkiye için omuz omuza vererek bu yürüyüşü devam ettirmelidir. Hukuku bir kişinin himayesinden kurtararak, 80 milyonun hizmetine sunmak, çağdaş, demokratik, adil bir gelecek yaratmak mümkündür ve Maltepe Meydanı’ndaki milyonlar Türk ulusunun bu ruha ve iradeye sahip olduğunu dünyaya göstermiştir. Hukukun üstünlüğüne inananlar, çağdaş ve demokratik bir gelecek hayali kuranlar, vatanseverler, eşit, adil, huzurlu yarınlar için omuz omuza vererek Ankara Güvenpark’ta başlayan bu büyük yürüyüşü sürdürmelidir. Bizler birlikte yürüdükçe karanlıklar dağılacaktır. Herkesi çağdaş, demokratik ilkeler çerçevesinde eşit, adil ve huzurlu bir gelecek için aynı şemsiye altında toplanarak davamıza omuz vermeye ve saflarımızda yer alarak siyaset yapmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.