CHP'li Özkan: "Ölülerin 6'sı çocuk"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Menderes'te düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun dere yatağına uçtuğu kazada hayatını kaybeden 22 kişiden 6'sının çocuk olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Menderes'te düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun dere yatağına uçtuğu kazanın ardından olay yerine geldi. Yaptığı açıklamada kamyonun 09 S 0574 plakalı olduğunu belirten Özkan, kazanın meydana geldiği derenin kırmızı olduğunu, kamyonun adeta bir akordeona benzediğini söyledi. Özkan, kazada 6'sı çocuk 22 ölü ve 13 yaralı olduğunu belirtti.

"Dere kırmızı akıyor"

Özkan, kaza ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Kamyonun arkası tamamen insan dolu, içlerinde çocuklar da var. Şu an kesin ölü sayısı 22, yaralı sayısı 13 ama sayı giderek değişiyor. Aşağı uçmuşlar ve kamyonda herhangi bir güvenlik önlemi yok. O nedenle de ölü sayısı fazla olmuş. Kamyon hala yerinde, henüz kaldırılmadı. Manzara korkunç. Yaralılar hastanelere kaldırılmış ama sayı giderek değişiyor. Kamyon bir akordeona dönmüş durumda. Refüjü tarayarak aşağıya düşmüş. Büyük bir insanlık dramı. İçerisindeki göçmenler çeşitli ülkelerden ama üzerilerindeki kimliklere Adli Tıp Kurumunda bakılacak. Savcı çalışmaları sürdürüyor. İnsanları kamyonun arkasına doldurmuşlar. Kamyon aşağıya düşünce insanlar kasada bulundukları için savrulmuşlar genişçe bir alana. Ölülerin arasında 6 çocuk olduğunu öğrendim. Ölülerin hepsi Adli Tıp Kurumunda. Oradan akan dere kırmızı akıyor şu anda."

"Aşağıdaki manzara korkunç"

Şoförün büyük olasılıkla uyuduğu ihtimali üzerine durulduğunu kaydeden Özkan, "İnsan kaçakçılığı, dünya üzerinde en alçakça suçlardan biri. Ne yazık ki karşı karşıya kaldığımız tablo bir insanlık dramı. Bunun zengin ülkelere açılışı noktasında zengin ülkelerin oturup bir çözüm bulması gerekiyor. Yoksa bizim gibi geçiş güzergahını oluşturan ülkeler bunu önleyemez. Ekmek, aş, huzur ve barış içerisinde yaşama hakkı bu insanlara tanınmalıdır. İnsan kaçakçılığı konusu uluslararası bir konu. Sadece bizim etkin önlem almamızla çözülecek bir şey değil. Bu insanların üzerinden gelir elde eden mafyalar var. Bunlarla savcılıkların, hükümetlerin etkin mücadelesi gerekiyor. Buradaki insanlık dramından hepimizin ders çıkartması gerekiyor. Aşağıdaki manzara korkunç. Buradan çıkartacağımız ders; Türkiye'nin çok haklı olduğu noktada bu göçmen politikalarını dünya gündemine taşıması lazım. Yoksa acıları yaşamaya devam ederiz. Kamyon kasasından neredeyse sağ insan çıkmamış. Bu kabul edilebilir bir şey değil."